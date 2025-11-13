Рус
Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом

Анна Ярославська
13 листопада 2025, 09:35
Віталій Зайченко розповів, коли українці відчують полегшення з електрикою.
Енергетики обіцяють покращення ситуації зі світлом за кілька тижнів

Глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися в найближчі кілька тижнів.

За його словами, енергетики змушені застосовувати відключення, щоб стабілізувати енергосистему. У найближчі кілька днів ситуація не зміниться.

"Я не можу гарантувати, що в найближчі пару днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо відключатися споживачів. Ми змушені робити це для збереження енергосистеми", - сказав Зайченко.

Утім, уже скоро ситуація має покращитися.

"Але якщо говорити про тижні, про декілька тижнів, то ситуація має покращитися значно в енергосистемі", - додав голова Укренерго.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії. Як пише The Wall Street Journal, акумуляторні парки загальною потужністю 200 мегават здатні забезпечувати електроенергією близько 600 тисяч будинків протягом двох годин.

10 листопада в Міненерго заявили, що найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу.

Експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив, що слово "блекаут" слід викреслити з лексикону.

"Блекаут - це коли система не може відновитися після збою, а в Україні система може відновитися після збоїв. У нас жодного разу не було блекауту - була лише загроза блекауту 23 листопада 2022 року, але тоді добре спрацювали диспетчери Укренерго, які дуже вдало переконфігурували систему в ручному режимі. Тоді блекауту вдалося уникнути", - сказав експерт.

Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом
​Генерація електроенергії в Україні

Що буде зі світлом взимку: думка експерта

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю Главреду розповів, що подальші обстріли, особливо в зимовий період під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекауту. У такому разі українці ризикують залишитися без електроенергії, тепла, води та газу.

За словами експерта, єдиним виходом у подібній ситуації може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже робили 2022 року, коли через контрольовані, примусові відключення енергоблоків АЕС вдалося уникнути неконтрольованого колапсу системи.

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Укренерго новини України відключення світла
