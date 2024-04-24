У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: постраждали 5 рятувальників

П'ять рятувальників постраждали внаслідок повторного вибуху.

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П'ять рятувальників постраждали під час гасіння пожежі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У середу, 24 квітня, в Миколаєві вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху зайнялися кілька автомобілів, а тоді стався другий вибух. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні ввечері стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки", - йдеться у повідомленні.

Після вибуху пожежники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на місце події, щоб загасити вогонь. Проте, під час гасіння пожежі, стався другий вибух, внаслідок якого постраждали п'ять рятувальників. На місці події їм надали першу допомогу. Постраждалі наразі перебувають у лікарні.

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"Вибух не пов'язаний з ворожим прильотом, надзвичайні події ставались, як до повномасштабного вторгення, так стаються і зараз", - зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вибухи у РФ - останні атаки України

Нагадаємо, 24 квітня ЗСУ успішно вразили місце дислокації російських окупантів у захопленому Маріуполі, спричинивши низку потужних вибухів у місті. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, до десятка вибухів пролунало в районі села Бабах-Тарама, де, за інформацією місцевих, розташовувалися російські офіцери. Після точних влучень "товстих ракет" (так росіяни називають Storm Shadow), російські війська почали негайно переміщувати свої підрозділи з території ферм і складів у лісосмуги.

Також вночі 24 квітня на території Росії прогриміли вибухи в результаті атаки ударних безпілотників. У Смоленській області загорілася нафтобаза, причому загоряння відбулося на паливно-енергетичних об'єктах у двох різних районах області.

Пізніше стало відомо, що у ніч на 24 квітня в Смоленській області Росії дрони Служби безпеки України вразили дві нафтобази, де зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. На цих нафтобазах зберігалася значна кількість палива, що слугувало логістичним забезпеченням російської армії. Після вибухів та пожежі персонал був евакуйований з території.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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