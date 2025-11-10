Рус
Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Анна Ярославська
10 листопада 2025, 09:53
566
Енергосистема серйозно пошкоджена. Відновлення інфраструктури потребує тижнів, а іноді - місяців.
Удари по енергетиці, вимкнення світла
Відновлення об'єктів після атак займе тижні та місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка ситуація в українській енергетиці на даний момент
  • Як довго триватимуть масштабні відключення світла
  • Коли можна чекати поліпшення ситуації

Найближчим часом про скасування графіків не може йти й мови. Найімовірніше, відключення світла в Україні - надовго. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення об'єктів потребує часу. Про це пише Економічна правда з посиланням на Міненерго.

"Навіть для дрібних ремонтів потрібно відключати обладнання. Інакше система не запуститься стабільно", - пояснила міністр енергетики Світлана Гринчук.

відео дня

Співрозмовники видання в енергетичних компаніях також підтверджують, що відключення триватимуть довго.

"Пошкоджено підстанції, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Немає Трипільської та Зміївської ТЕС. Дефіцит надовго - генерацію швидко не відновиш", - сказало одне з джерел.

Коли світла в будинках буде більше

Представник енергетичної компанії повідомив, що ніхто сьогодні не може дати точного прогнозу щодо відключень - усе залежить від інтенсивності атак і руйнувань.

"Але можна припустити, що ситуація буде приблизно такою. Після масованих атак на кшталт останньої, протягом кількох тижнів триватиме відновлення - у цей час країна живе в режимі 3-4 черг відключень. Далі - можлива стабілізація до двох черг, а потім і до однієї черги. Це оптимістичний сценарій. Але знову ж таки все залежить від обстрілів", - сказав він.

Щодо прикордонних і прифронтових областей, які залишатимуться в складному становищі всю зиму, то там удари і відключення можуть бути постійними.

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання
Черги відключення світла / Інфографіка: Главред ​

Масований удар по енергетиці України - що відомо про наслідки

Як писав Главред, у ніч з 7 на 8 листопада Російська Федерація здійснила одну з найпотужніших атак на енергетику України. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл ще не було.

Сили протиповітряної оборони (ППО) збили понад 400 дронів-камікадзе, але більшість ракет долетіли до цілей.

Під атакою РФ опинилися державні та приватні електростанції, високовольтні підстанції Укренерго, об'єкти газо- та нафтовидобувної галузі. Україна працює з партнерами, зокрема США, над закупівлею додаткових систем ППО.

У Центренерго повідомили, що в Україні через масовану атаку Росії на енергетичну інфраструктуру зупинилися теплоелектростанції. Російські ракети зруйнували обидві її станції - Зміївську ТЕС на Харківщині та Трипільську ТЕС на Київщині. Генерація електроенергії відсутня.

Уперше серед цілей російських ракет були підстанції українських атомних електростанцій - Хмельницької та Рівненської. Цю інформацію ввечері 8 листопада офіційно підтвердив глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Повідомлялося і про атаку ракетами та дронами по Кременчуцькій ГЕС у Світловодську на Кіровоградщині. У Кременчуцькій громаді було відсутнє постачання електрики, води та частково опалення.

За даними джерел ЗМІ в уряді, під удар 8 листопада потрапили також об'єкти газового та нафтового секторів. Пошкодження зафіксовано в компаніях "Укргазвидобування", "Укрнафта" і Smart Energy. На одному з підприємств у Харківській області загинув працівник.

До чого готуватися українцям взимку: думка експерта

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю Главреду розповів, що подальші обстріли, особливо в зимовий період під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут. У такому разі українці ризикують залишитися без електроенергії, тепла, води та газу.

За словами експерта, єдиним виходом у подібній ситуації може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже робили 2022 року, коли через контрольовані, примусові відключення енергоблоків АЕС вдалося уникнути неконтрольованого колапсу системи.

Інші новини:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

09:55Війна
Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

Світла не буде довго: коли Україна зможе повернутися до стабільного електропостачання

09:53Україна
Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська

09:15Інтерв'ю
Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Залишатись небезпечно: у двох областях України оголошують обовязкову евакуацію

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

Проїдуть 600 000 кілометрів без ремонту: механік назвав найнадійніші авто

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

Гороскоп Таро на тиждень з 10 до 16 листопада: Овнам - труднощі, Водоліям потрібно відступити

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

"Є карти поширення радіації": розкрито наслідки можливої диверсії росіян на ЗАЕС

