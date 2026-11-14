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Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 18:55
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Екіпажі вимірюють швидкість автомобілів в обох напрямках прямо під час руху, а порушення фіксується без зупинки водія.
Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-'фантоми' поліції
Приховані патрулі з радарами - у яких областях з 16 листопада з’являться "фантоми" / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, t.me/I_Vyhivskyi

Коротко:

  • З 16 листопада "фантоми" патрулюватимуть Львівську та Одеську області
  • Швидкість фіксують без зупинки авто в обох напрямках
  • У МВС обіцяють більше таких машин і в інших регіонах

З 16 листопада приховані поліцейські автомобілі-фантоми почнуть патрулювати дороги Львівської та Одеської областей. Насамперед екіпажі працюватимуть на ділянках із найбільшою кількістю ДТП, а зовні такі машини нічим не відрізняються від звичайних.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram.

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Як працюють "фантоми"?

За словами Білошицького, "фантоми" оснащені системами автоматичної фіксації швидкості й можуть вимірювати її як під час руху, так і стоячи на місці.

"Перевищення швидкості фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника. Система контролює швидкість транспорту в обох напрямках руху - попутному та зустрічному", - зазначив Белошицький.

Крім того, екіпажі реагують і на інші небезпечні порушення ПДР - проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адміністративної відповідальності.

Де ще з’являться "фантоми"?

Напередодні міністр внутрішніх справ Іван Виговський заявив, що кількість таких автомобілів зростатиме. За даними УНІАН, за понад два місяці роботи екіпажі "фантомів" зафіксували 112 тисяч порушень швидкісного режиму.

Досі "фантоми" працювали в Києві та Київській області. Міністр повідомив, що географію патрулювання планують розширювати.

"Плануємо перемістити "фантоми" в інші регіони", - сказав Виговський.

Також він закликав народних депутатів проголосувати за підвищення штрафів за порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості.

Як каратимуть систематичних порушників ПДР?

Олексій Білошицький, ще будучи першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції, в інтерв’ю "Главреду" пояснював, що відповідальність водія має залежати від того, наскільки небезпечно він поводиться на дорозі.

"Система має бути справедливою: відповідальність має відповідати рівню загрози, яку створює водій для інших учасників руху", - підкреслив він.

Говорячи про законопроект №14133 щодо штрафних балів, він уточнив, що за кожне порушення водій отримуватиме від 1 до 5 балів залежно від його тяжкості.

"Мета - навчити дотримуватися правил дорожнього руху саме тих, хто систематично створює небезпеку і швидко вичерпує свій річний ліміт у 15 балів. Знову ж таки, це превентивний захід для безпеки на дорозі", - пояснив Білошицький.

Схожу логіку він описував і щодо прихованих патрулів. У коментарі ТСН Белошицький назвав "фантоми" інструментом, який працює там, де водії не очікують на поліцію.

"Це превентивний захід, покликаний створити відчуття присутності поліції там, де водії цього не очікують", - сказав він.

Фантоми на дорогах - новини

Як повідомляв Главред, у серпні міністр внутрішніх справ Іван Виговський оголосив, що на дороги повернуться фантоми - непомітні патрульні автомобілі з системами автофіксації швидкості. Тоді ж у МВС пообіцяли запустити десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Місця встановлення камер мала оприлюднити патрульна поліція.

У червні у Верховній Раді почали готувати законопроект про посилення покарань за перевищення швидкості. Документ пов’язує розмір штрафу зі ступенем перевищення та частотою порушень протягом року. Ініціатива розроблена за участю МВС та Національної поліції.

Зміни у штрафах для водіїв анонсувала й прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд має намір змінити підхід до штрафів за перевищення швидкості та посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР. Штрафи за перевищення швидкості планують зробити градаційними.

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ПДР штрафи Львівська область патрульна поліція Одеська область Олексій Білошицький
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