У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

Наслідки пошкодження інфраструктури можуть також позначитися на роботі "зеленої гілки" столичного метрополітену.

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У Києві частково закриють одну з ліній метро / Колаж: Главред, фото: Київський метрополітен

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У Києві готують альтернативні переправи через Дніпро

Рух метро через Дніпро не вдасться відновити до 2027 року

У Києві розпочали підготовку альтернативних переправ через Дніпро на тлі російських ударів по міській критичній інфраструктурі.

Про це заявив народний депутат України Володимир Крейденко в ефірі інформаційного телемарафону.

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За словами народного обранця, йдеться про зведення понтонних мостів, будівництво яких планують завершити протягом найближчих трьох-чотирьох місяців.

Як працюватиме метро в Києві

Водночас він пояснив, що наслідки пошкодження інфраструктури можуть також позначитися на роботі "зеленої" лінії столичного метрополітену: рух поїздів між правим і лівим берегами, ймовірно, не вдасться відновити до початку 2027 року.

"Роботи вже розпочато, працюють військові, працюють і місцева влада Києва. Разом вони організовують цей процес", - сказав нардеп.

Які наслідки матимуть можливі удари по мостах для транспортної системи Києва

Транспортний аналітик Дмитро Беспалов у розмові з виданням "Главред" висловив думку, що атаки на мостову інфраструктуру можуть переслідувати більш масштабну мету, ніж просто порушення руху транспорту. За його оцінкою, противник може прагнути дестабілізувати звичний уклад життя столиці та завдати шкоди її економіці.

"На мій погляд, початковий задум ворога може полягати в тому, щоб максимально ускладнити життя Києва та підірвати економіку", - підкреслив фахівець.

Експерт також звернув увагу на наслідки, до яких призведе погіршення транспортного сполучення між районами міста. Значне збільшення часу поїздок через Дніпро може серйозно вплинути на повсякденну активність мешканців та роботу підприємств.

"Як фахівець з транспортного планування в мирний час я можу пояснити, до чого призводить погіршення транспортної доступності. Якщо люди втрачають можливість за розумний час дістатися з однієї точки в іншу, коли поїздка триває не 45 хвилин, як передбачено державними будівельними нормами (ДБН), а півтори, дві, три або чотири години, це насамперед підриває економічну активність", - пояснив Беспалов.

/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Києву - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. За даними мера Віталія Кличка, внаслідок атаки на Північний міст було пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач. Рух по мосту тоді перекрили в обох напрямках.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали удару по Південному мосту кількома балістичними ракетами. Як розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат, пошкодження мостового полотна можна усунути, але для цього потрібен час. Після удару рух по Південному мосту закрили як для автомобілів, так і для поїздів.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки на столицю постраждали 15 осіб. Тоді в результаті обстрілу Києва були пошкоджені Південний міст, станція швидкої допомоги та ресторан. Зелена гілка метро того дня працювала частково.

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