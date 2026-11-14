"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

Дитина з бабусею опинилася серед руїн після атаки окупантів на Глухів.

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Удар російського дрона на Сумщині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Дрон РФ атакував житловий сектор Глухова близько 6:00

Під час евакуації поліцейський накрив собою 9-річного хлопчика

Один із правоохоронців поранений, загрози життю потерпілих немає

У Глухові на Сумщині поліцейський Микола Савченко накрив собою 9-річного хлопчика, коли російський дрон вдруге атакував людей, яких рятували правоохоронці. Від повторного удару поранення отримав його колега Ігор Волошко, а жінку з онуком вдалося довезти до лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський в Telegram.

За його словами, за мить до вибуху наляканий хлопчик запитав у поліцейського, чи виживе.

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"Я виживу?" - ці слова до поліцейського сьогодні вранці сказав 9-річний хлопчик - за мить до повторного дронового удару", - написав міністр.

Що відомо про удар дрона по Глухову

За даними МВС, близько 6:00 окупанти вдарили дроном по звичайному житловому сектору Глухова. Серед руїн будинку поліцейські Микола Савченко та Ігор Волошко виявили жінку та її 9-річного онука. Саме хлопчик почув правоохоронців і покликав на допомогу.

Щоб зупинити кровотечу, один із поліцейських наклав жінці турнікет. У цей момент надійшло попередження про загрозу ще одного удару, тож правоохоронці вирішили везти родину до лікарні службовим автомобілем. Як розповів Вигівський, далеко від'їхати не вдалося.

"Встигли відійти лише на кілька сотень метрів, як дрон почав знижуватись. Микола Савченко накрив хлопчика собою і продовжив його заспокоювати", - йдеться в повідомленні міністра.

Попри поранення Ігоря Волошка, правоохоронці посадили жінку з онуком в автомобіль і довезли до лікарні. За даними МВС, загрози життю потерпілих немає.

Відео порятунку 9-річного хлопчика на Сумщині / Фото: скріншот

Відео моменту порятунку можна подивитися за посиланням.

Чому окупанти б'ють по тих, хто рятує

Міністр наголосив, що такі атаки не випадкові, і навів статистику роботи екстрених служб за тиждень.

"Окупанти свідомо завдають повторних ударів по цивільних, по дітях, по тих, хто приїжджає на порятунок. Лише від початку тижня рятувальники й поліцейські здійснили майже 700 виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів по регіонах України. Вдалося врятувати 41 людину", - наголосив Вигівський.

Окремо міністр звернувся до обох правоохоронців.

"Дякую вам, Миколо та Ігоре, за чіткі, професійні та рішучі дії, які дозволили зберегти життя", - написав він.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Удари по Сумщині - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 березня росіяни атакували рятувальників ДСНС у Сумах. Ворог завдав повторного удару поруч із пожежною цистерною, коли бійці вже збиралися повертатися до підрозділу. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль, а особовий склад встиг відійти в безпечне місце.

Схожу тактику окупанти застосовували і раніше. Зокрема, 27 лютого російські дрони вдарили по готелю в центрі Сум, а згодом там пролунав повторний вибух. У будівлі спалахнула сильна пожежа, людей вчасно евакуювали до укриття.

Про небезпеку повторних атак попереджав і президент. Після балістичного удару по Києву 26 жовтня Володимир Зеленський заявив, що можуть бути повторні удари. Тоді ракети влучили по території університету, парку Кіото та поруч із житловими будинками.

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