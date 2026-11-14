Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

Влада Башкортостану скорочує виплати за контрактами на 1 млрд рублів, хоча республіка посідає перше місце в РФ за кількістю загиблих на війні.

https://glavred.net/war/zhelayushchih-voevat-vse-menshe-region-rf-vpervye-priznal-eto-v-byudzhete-10812254.html Посилання скопійоване

Влада РФ зіткнулася з небажанням росіян воювати проти України / Колаж: "Главред", фото: ГУР Міноборони України, Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Головне:

Башкортостан скорочує виплати за контрактами з 13,6 до 12,6 млрд рублів

Республіка лідирує в РФ за кількістю підтверджених загиблих

Дефіцит бюджету регіону за півроку сягнув 17,1 млрд рублів

Башкортостан став першим регіоном країни-агресора РФ, влада якого офіційно визнала: бажаючих підписувати контракт з Міноборони Росії стає дедалі менше. На тлі давніх проблем Кремля з набором контрактників це зафіксовано в пояснювальній записці до проєкту бюджету республіки на 2027–2028 роки, датованій 11 листопада.

Про це повідомила російська служба The Moscow Times.

відео дня

Саме цим влада пояснює скорочення фінансування одноразових виплат за укладення контрактів - з 13,6 млрд до 12,6 млрд рублів. У документі прямо зазначено, що причиною стало "зменшення кількості громадян, які укладають контракт на проходження військової служби".

При цьому розмір самої виплати новобранцям місцева влада поки що не змінює. Він становить 1 млн рублів, що відповідає середньому показнику по Росії.

Скільки мешканців Башкортостану загинули на війні

За кількістю підтверджених смертей учасників так званої "СВО" Башкортостан посідає перше місце серед російських регіонів. На початку 2023 року республіка увійшла до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю загиблих, а у вересні 2024 року очолила цей список і відтоді не покидає його.

У липні 2026 року Башкортостан став першим регіоном РФ, де кількість підтверджених загиблих перевищила 10 тисяч. За даними "Медіазони", до листопада цей показник зріс до 11 990 осіб.

Підтверджені втрати становлять майже 0,3% населення республіки. Це можна порівняти з офіційними втратами Радянського Союзу за всю війну в Афганістані в 1979–1989 роках - тоді загинуло 15 051 осіб.

Чому Башкортостану не вистачає грошей

Паралельно республіка зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами. Однією з причин стало скорочення надходжень від податку на прибуток на 38%. За підсумками першого півріччя 2026 року дефіцит бюджету Башкортостану сягнув 17,1 млрд рублів - майже 71% від суми, запланованої на весь рік.

Через брак коштів регіональна влада економить на вуличному освітленні, у 20 разів скоротила виплати родичам загиблих військових і продає активи. Зокрема, "Роснефті" передали пакет акцій "Башнефті", що залишився у республіки.

Про складну фінансову ситуацію ще в серпні говорив глава Башкортостану Радій Хабіров. Він пояснив продаж майна тим, що брати позики на ринку занадто дорого.

"В умовах, коли грошей не вистачає, природним процесом є продаж того, що перебуває у власності, оскільки позичати на ринку дорого", - заявив Хабіров.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Скільки ще Росія зможе фінансувати війну?

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю "Главреду" висловив сумніви щодо прогнозів, згідно з якими Росія здатна воювати до 2028 року і довше. За його словами, головна проблема Кремля - гроші.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го чи 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив економіст.

Окрім фінансів, експерт назвав ще один критичний ресурс, без якого Москва не зможе продовжувати бойові дії в нинішньому темпі.

"Звідки взяти ресурси ще на два роки війни нинішньої інтенсивності - незрозуміло. Фінанси та паливо - це ключові ресурси, необхідні для продовження війни", - пояснив Новак.

Втрати Росії - новини

Як повідомляв Главред, за оцінкою The Economist, втрати російської армії у 2026 році можуть становити близько 230 тисяч загиблих. Прогноз ґрунтується на даних Росстату, викрадених хакерами, та власній математичній моделі видання. Якщо динаміка збережеться, цей рік стане рекордним за безповоротними втратами.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки жовтня на фронті. За його словами, за місяць російська армія втратила вбитими та тяжкопораненими 54 400 окупантів. Це стало одним із двох рекордів жовтня.

Аналітики CSIS оцінювали загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення приблизно в 1,4 млн військовослужбовців. На цьому тлі в Кремлі можуть готувати нову мобілізацію. У 2026 році середні щомісячні втрати російської армії оцінювалися приблизно в 30 тисяч осіб.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред