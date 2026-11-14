Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

Особливо вразливими виявляться будинки, які не отримують тепло від автономних котелень, попередив Станіслав Ігнатьєв.

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Більша частина Києва може залишитися без гарячої води / Колаж: Главред, фото: pixabay

Важливі моменти із заяв Ігнатьєва:

Мешканці Києва можуть одночасно залишитися без електроенергії та водопостачання

Уразливими виявляться будинки, які не отримують тепло від автономних котелень

Інфраструктура Києва виявилася недостатньо підготовленою до холодного сезону, особливо в питаннях стабільного забезпечення населення теплом.

Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв. При цьому він звернув увагу на відмінності у підготовці Києва та Харкова до можливих перебоїв з електропостачанням.

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За його словами, Харків забезпечений газопоршневими установками, завдяки яким важливі об’єкти міської інфраструктури можуть продовжувати працювати навіть у разі відключення централізованого електропостачання. У Києві, за словами фахівця, порівнянних резервних потужностей недостатньо.

Відсутність таких рішень створює додаткові ризики для роботи комунальних систем. Зокрема, під час відключення електроенергії мешканці столиці можуть одночасно залишатися без не лише електрики, а й водопостачання.

Окреме занепокоєння викликає ситуація з гарячою водою. Як пояснив Ігнатьєв, особливо вразливими виявляться будинки, які не отримують тепло від автономних котелень. Для значної частини населення перебої можуть стати тривалими.

"Дві третини столиці точно залишаться без гарячого водопостачання, а щодо системи теплопостачання є серйозні сумніви", - попередив він.

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/ Главред

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Раніше "Главред" писав, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста зазнала значно більших пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Як повідомлялося, країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. У Дніпропільській області лише за цю ніч було завдано ударів по чотирьох електроподстанціях. На світанку в Шостці російський дрон завдав удару по ТЕЦ.

Нагадаємо, раніше ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровської області, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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