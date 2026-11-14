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Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

Руслана Заклінська
14 листопада 2026, 18:36оновлено 14 листопада, 19:15
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Обмеження потужності торкнуться й промисловості, а причиною залишаються наслідки ворожих атак на енергосистему.
Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада
Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • 15 листопада світло вимикатимуть цілодобово
  • Побутових споживачів відключатимуть від 1 до 2 черг
  • Для промисловості діятимуть обмеження потужності

У неділю, 15 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень - від 1 до 2 черг для всіх категорій споживачів. Про це повідомила НЕК Укренерго в Telegram.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Для порівняння, 12 листопада відключення світла сягали від 1 до 3 черг.

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Причиною обмежень у компанії назвали наслідки ворожих атак на енергосистему.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в Укренерго.

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Де дізнатися свій графік відключень світла

Перелік областей, де діятимуть обмеження, в Укренерго не уточнили. Самі графіки погодинних відключень публікують оператори системи розподілу - обленерго та ДТЕК. У компанії радять перевіряти актуальну інформацію на офіційних сторінках свого оператора.

Під час відключень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті Пункти незламності.

Що допоможе пришвидшити відновлення енергосистеми

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна зазначив, що головна проблема зараз - постійні атаки країни-агресорки РФ на високовольтні мережі, через які енергетики не можуть завершити ремонти.

"Зараз великим викликом є те, що вони, по суті, блокують ремонтні роботи, постійно тримаючи під атаками ключові високовольтні мережі", - пояснив експерт.

За словами Харченка, інших інструментів для захисту ремонтних бригад, крім протиповітряної оборони, немає. Саме від ППО, на його думку, залежить, як швидко покращиться ситуація зі світлом.

"Зрозуміло, що зупинити балістичні ракети нема чим, але дрони треба зупиняти для того, щоб ремонтники могли виконувати свою роботу", - підкреслив фахівець.

Відключення світла - новини за темою

Як повідомляв Главред, наслідки ворожих атак на енергосистему вже кілька тижнів змушують енергетиків запроваджувати обмеження. На 6 листопада в Укренерго прогнозували відключення світла до 16 годин на добу. Тоді одночасно застосовували від 2,5 до 4 черг, а обмеження торкнулися й промисловості.

На початку листопада ситуація в енергосистемі була складнішою. 5 листопада через наслідки російських обстрілів у Києві не працювало метро, а в чотирьох регіонах скасували графіки відключень.

Масштаб обмежень тоді був значно більшим, ніж зараз. На 5 листопада в Укренерго розповіли про графіки з одночасним застосуванням від 2 до 4 черг.

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