Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

Решта компонентів протибалістичної системи залежать від союзників. Офіс програми незабаром запрацює в Копенгагені.

https://glavred.net/war/raketa-i-radar-uzhe-gotovi-zelenskiy-rozkriv-na-yakomu-etapi-freyja-10812113.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів про програму протибалістичного захисту FREYJA / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Українська ракета і пускова для FREYJA готові

Першим із партнерських компонентів готовий данський радар

Решта елементів системи залежить від союзників

Україна вже виготовила свою частину протибалістичної системи FREYJA - ракету-перехоплювач і пускову установку. Від партнерів готовий перший компонент - данський радар, а інші елементи ще чекають на європейських союзників. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає агентство Інтерфакс-Україна.

"Проговорили, як рухається наша протибалістична програма FREYJA. Ми почули доповідь щодо данського радара. Це перша частина від партнерів, яка готова. І загалом наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета - це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", - сказав Зеленський.

відео дня

Також президент повідомив, що з партнерами обговорюють великий обсяг снарядів для F-16 - 800 тисяч, яких Україні вистачить на пів року. За його словами, це питання має вирішити Данія.

Окремою темою став супутниковий зв'язок для України. Наразі тестують кілька варіантів, до роботи вже долучилися Франція, Норвегія, Данія та Фінляндія, а згодом приєднається Німеччина.

"Це історія не дуже швидка, на жаль. Але в цьому напрямку ми також домовилися працювати", - додав глава держави.

Що відомо про систему FREYJA

FREYJA - європейська програма протибалістичної оборони, яку очолює Україна. Її мета - створити дешевшу альтернативу ракетам PAC-3 для систем Patriot, адже країна-агресорка Росія дедалі частіше б'є по українських містах балістикою.

Що відомо про проєкт:

ракету-перехоплювач FP-7.X і пускову установку розробляє українська компанія Fire Point;

партнери постачають радари, засоби супроводу цілей і систему управління - серед компаній, що долучилися, називали данську Weibel, німецькі Hensoldt і Diehl Defence, норвезьку Kongsberg, а також MBDA, Thales, Saab і Leonardo;

у липні програму підтримали 9 країн - Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція і Велика Британія, згодом приєдналася Польща;

за даними Defense News, перша версія ракети матиме осколково-фугасну бойову частину і перехоплюватиме цілі на відстані близько 20-25 км;

у Fire Point ставлять за мету випускати щонайменше 2000 перехоплювачів на рік за ціною до 1 млн євро за одиницю;

випробування в Україні розраховують розпочати до кінця 2026 року.

Найвужчим місцем проєкту в Fire Point називали інфрачервону головку самонаведення, яку має постачати європейський партнер.

Що заявляли про FREYJA - хронологія

13 липня на саміті Коаліції охочих у Парижі Зеленський поставив програмі амбітний дедлайн.

"Разом ми можемо створити цю комплексну систему - FREYJA - протягом наступних дванадцяти місяців", - заявив президент.

У вересні генеральна директорка Fire Point Ірина Терех пояснила в розмові з Breaking Defense, що компанія не прагне робити все сама, а збирає систему з найкращих рішень на ринку. Вона наголосила, що FREYJA не матиме "аварійного вимикача" і не залежатиме від одного постачальника.

17 жовтня Зеленський заявив, що українська частина роботи завершена.

"Україна зробила те, що мала зробити, і це хороша новина. Над такими системами працюють десятиліттями. Ми хочемо дуже швидко, бо часу немає", - сказав він.

Ірина Терех тоді ж уточнила, що виробництво Fire Point уже готове до серійного випуску - за винятком головки самонаведення.

"Якщо дивитися на все, крім головки самонаведення, наше виробництво вже готове, навіть до масового виробництва", - зазначила вона.

10-11 листопада, під час візиту Зеленського до Данії, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен окреслила роль своєї країни в проєкті.

"Тож виробництво радарів - це саме той внесок, який ми можемо зробити", - сказала Фредеріксен.

Виступаючи в данському парламенті 11 листопада, Зеленський анонсував відкриття офісу програми в Копенгагені. За його словами, до FREYJA вже долучилися 11 країн.

"Я радий, що ми вже підготували все необхідне, щоб відкрити офіс FREYJA тут, у Копенгагені. Європі потрібна власна система протиракетної оборони, яку можна виробляти у великих масштабах і швидко. І ми можемо створити таку систему - FREYJA", - заявив президент.

Міністр оборони Данії Єппе Бруус допустив, що частину виробництва ракет можуть розгорнути і в його країні, зокрема разом із Kongsberg, пише The Copenhagen Post.

"Ми, ймовірно, не будуватимемо всю ракету", - уточнив Бруус.

Що відомо про систему FREYJA / Інфографіка: Главред

Чому Україні потрібна власна протибалістична оборона?

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду пояснював, що проти балістики в України досі дуже обмежений арсенал засобів.

"А от балістичні ракети можуть перехопити тільки ЗРК Patriot і SAMP/T. Інші засоби ППО, навіть винищувачі, їх не перехоплюють", - наголосив експерт.

Говорячи про те, чому Росія робить ставку саме на такі удари, Коваленко звернув увагу на складність їх виявлення.

"Росіяни зараз роблять ставку саме на балістику, оскільки, по-перше, балістичні ракети важко перехопити, а, по-друге, їх не потрібно прив'язувати до авіаційного чи морського носія, яких і так обмаль", - пояснив він.

Чи вирішить FREYJA проблему української ППО?

Водночас не всі західні аналітики поділяють оптимізм щодо проєкту. Старша наукова співробітниця і директорка з військового аналізу Defense Priorities Дженніфер Кавана в колонці для аналітичного центру застерегла, що нова система не закриє проблем української ППО в найближчій перспективі, а залежність від іноземних технологій може створити нові ризики.

"Але цей план навряд чи спрацює - і навіть може обернутися проти України", - вважає Кавана.

FREYJA - новини

Як повідомляв Главред, Україна очолила пан'європейський проєкт розробки дешевого перехоплювача балістичних ракет. За задумом, нова ракета має стати альтернативою PAC-3 для систем Patriot, яких бракує. Ключова вимога - сумісність із радарами й каналами передачі даних стандарту НАТО та масове виробництво.

Окрім цього, Київ шукає інші способи захисту від російської балістики. В інтерв'ю PBS NewsHour Зеленський розповів про доступ до Starshield, якого Україна досі повністю не має. За словами президента, ця американська супутникова система могла б допомогти блокувати запуски балістичних ракет.

Паралельно Fire Point розвиває власні ракетні проєкти. 20 липня співвласник компанії Денис Штілерман оприлюднив відео запуску неназваної української ракети. Раніше компанія представила в Польщі макет балістичної ракети FP-9.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред