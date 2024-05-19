"Битва за Харківщину не стане вирішальною": генерал США зробив заяву

Бійці армії України, які захищають Харків і Вовчанськ, у важких умовах, проте у російських окупантів також є проблеми, вважає генерал США Бен Годжес.

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Битва за Харківщину не визначить результат війни - Ходжес / Колаж: Главред, фото: ОК Захід, DeepState (ілюстративне фото)

Україна протягом шість місяців не отримувала від Заходу військову підтримку в потрібних обсягах, проте навіть така ситуація не дозволила агресору Росії отримати перевагу на полі бою. В окупантів є свої проблеми. Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що російським окупантам на жодній з ділянок фронту не вдалося добитися переваги. Українці, які захищають Харків та інші населені пункти на Вовчанському напрямку, потрапили в дуже важкі умови. Але й в окупантів є свої проблеми.

За словами Ходжеса, ЗСУ роблять усе можливе тими засобами, які в них є. Росіяни ж намагаються чинити тиск на українське військо артилерією та масованим застосуванням піхоти. У таких боях ворог втрачає понад 1000 солдатів щодня.

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"Це не може тривати вічно, але водночас це вказує на проблеми, які все ще є в Росії... Тому битва за Харківщину не стане вирішальною, адже якби вона такою була, то це означало б, що вона закінчить війну. Я цього не бачу. Також не вірю, що в Росії є можливість досягти вирішального нокауту України", - наголосив Бен Годжес.

Наступ Росії на півночі Харківської області - головні новини:

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Росія знизила темпи наступу під Харковом, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ вранці, 19 травня. Водночас ворог докладав зусиль, щоб спробувати просунутися на інших напрямках на фронті.

За декілька годин війська РФ активізувалися на Харківському напрямку, уточнили у Генштабі. Противник зробив спроби потіснити українські війська поблизу Вовчанська, Стариці та Липців.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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