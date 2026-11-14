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Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Олексій Тесля
14 листопада 2026, 18:28
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За словами Романа Костенка, Москва й надалі розраховує на досягнення своїх цілей за допомогою військового тиску.
Влада України готує населення та економіку до
З’явився новий прогноз щодо термінів завершення війни / колаж: "Главред", фото: 4 ОТБр, 53 ОМБр

Важливе із заяв Костенка:

  • Москва продовжує розраховувати на досягнення своїх цілей військовим шляхом
  • Українським захисникам вдалося суттєво уповільнити просування РФ

Підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

Таку оцінку озвучив народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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На думку політика, Москва продовжує розраховувати на досягнення своїх цілей за допомогою військового тиску. Російські війська не припиняють атакувати українську територію, а удари безпілотниками та загрози енергетичній інфраструктурі розглядаються Кремлем як інструменти впливу на українське керівництво та населення.

"Зараз на полі бою не створено умов для того, щоб Росія закінчила війну. Вони обстрілюють нас, вони бачать, що їхні дрони все-таки долітають, вони тероризують наших громадян. І, принаймні, на зиму вони розуміють, що мають певну перевагу. Принаймні, це шантаж тим, що вони можуть зупинити роботу інфраструктури, зупинити газопостачання, водопостачання. І вони розраховують, що під цим тиском ми підемо на переговори й погодимося на умови, вигідні для них. І тому умов для того, щоб щось закінчувати, я не бачу", – зазначив Костенко.

Що відбувається на лінії фронту

Говорячи про ситуацію на передовій, парламентарій звернув увагу на те, що українським захисникам вдалося суттєво уповільнити просування російських підрозділів. Однак стабілізація обстановки поки що не означає, що Збройні сили України отримали можливість диктувати хід бойових дій і повністю перехопили ініціативу.

Костенко нагадав, що одним із найважливіших завдань української армії було зупинити наступ противника, утримати оборонні рубежі та максимально виснажити його військовий потенціал. За його оцінкою, зараз цю стратегію вдається реалізовувати.

"Важливо те, що ми зупинили швидке просування ворога. Ще рік тому це було одним із стратегічних завдань – навіть не відвоювати на даний момент територію, а зупинити ворога на тих позиціях, на яких ми його зупинимо, і завдавати йому максимальних втрат. Це те, що ми зараз і робимо", – пояснив Костенко.

Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат

Окремо народний депутат наголосив на масштабах втрат російських військ. За його словами, українські Сили оборони завдають противнику значних втрат у живій силі, однак це поки що не позбавило Росію можливості продовжувати бойові дії. У країни, як і раніше, залишаються людські та матеріальні ресурси для ведення затяжної війни.

При цьому інтенсивні атаки на українські тили, інфраструктуру та цивільні об’єкти Костенко пов’язує, зокрема, з труднощами російських військ на полі бою. У відповідь Україна використовує нестандартні військові рішення, сучасні технології та тактичні прийоми, що дозволяють досягати результатів навіть у складних умовах.

"І ворог не просто так завдає ударів по нашим тилам. Бо бачить, що йому складно щось зробити саме на полі бою. І тут наші Сили оборони проводять асиметричні дії, щоб то обманом, то за допомогою технологій домагатися хоча б невеликих тактичних перемог. Це приносить свої плоди в довгостроковій перспективі. Найголовніше, що ми знаємо: однією лише обороною перемоги не здобути. І це факт, це військова аксіома", – підкреслив Костенко.

План війни України
/ Інфографіка: Главред

За яких умов Кремль може завершити війну – експерт

Російське керівництво поки що не виявляє готовності шукати навіть проміжний варіант врегулювання конфлікту з Україною. Дипломат Володимир Огризко вважає, що така позиція Москви зумовлена не лише військовими завданнями та можливими результатами переговорів.

На думку колишнього дипломата, продовження війни безпосередньо пов’язане з питанням збереження чинної влади в Росії. Для Кремля припинення бойових дій може виявитися політично ризикованим кроком, оскільки вимагатиме врахування його наслідків для становища Володимира Путіна та стабільності всієї системи управління країною.

Таким чином, Москва може розглянути можливість припинення війни лише за умови, що російський лідер буде впевнений у збереженні власного політичного впливу, а завершення бойових дій не створить загрози для існуючого режиму.

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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війна Росії та України Роман Костенко
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