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У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 17:08
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Російські пропагандисти пов’язують нібито скасування заборони з ударами дронів по Ленінградській області та порту Усть-Луга.
У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву
Що стоїть за фейковою новиною про усунення Зеленського на Раді безпеки РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Чутка про рішення Ради безпеки РФ з'явилася в "Московському комсомольці"
  • Пропагандисти пов'язують його з ударами по Усть-Лузі
  • Доказів проведення засідання видання не наводить

На закритому засіданні Ради безпеки країни-агресора РФ нібито ухвалили рішення про фізичне усунення президента України Володимира Зеленського та вищого військового керівництва країни. Таку версію поширюють російські пропагандисти, хоча погрози на адресу глави держави лунають не вперше - українські спецслужби вже повідомляли про зірвані замахи на президента.

Про це 14 листопада повідомила російська пропагандистська газета "Московський комсомолець". Видання посилається на військово-політичні Telegram-канали та інтернет-ЗМІ, які, у свою чергу, наводять інформацію з посиланням на власні анонімні джерела.

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Чому в РФ заговорили про ліквідацію Зеленського

За твердженням пропагандистів, раніше в Росії нібито діяла негласна заборона на ліквідацію Зеленського та представників українського військового керівництва. Тепер цю заборону нібито вирішили зняти.

Причинами такого кроку у виданні називають удари по Ленінградській області, зокрема по портовій інфраструктурі Усть-Луги, а також неефективність заходів щодо захисту російських об’єктів від атак безпілотників.

Неназване джерело газети також закликає дозволити російським спецслужбам і повітряно-космічним силам РФ завдавати ударів по місцях перебування українського керівництва. При цьому жодних документальних підтверджень проведення закритого засідання Ради безпеки РФ або ухвалення на ньому такого рішення пропагандисти не наводять.

Скільки разів намагалися вбити Зеленського

Українські спецслужби вже не раз повідомляли про запобігання замахам на главу держави. У червні 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк розповів про дві зірвані спроби - в Україні та в Польщі, повідомляла "Армія Inform".

За словами Малюка, у Польщі російський агент мав скоїти вбивство прямо в аеропорту.

"Завданням агента було фізичне усунення президента Володимира Зеленського в аеропорту Жешува", - розповів голова СБУ.

Він уточнив, що спецслужби встановили два можливі способи нападу.

"Один із них - це був FPV-дрон, інший - снайперський комплекс", - пояснив Малюк.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ
Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чому Кремль посилює погрози на тлі ударів по Росії?

Експерт з питань міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що гучні заяви Кремля значною мірою покликані приховати проблеми, спричинені українськими ударами.

"Це також спроба приховати проблеми всередині Російської Федерації, насамперед бензинову кризу, і водночас спроба приховати стратегічну нездатність путінського режиму забезпечити безпеку власної території", - зазначив експерт.

При цьому, за словами аналітика, під загрозою опиняється набагато ширше коло російських об’єктів, ніж лише цивільна інфраструктура.

"Йдеться не лише про захист цивільної інфраструктури, а й про безпеку об’єктів енергетичної інфраструктури, військово-промислового комплексу та інших стратегічно важливих об’єктів", - підкреслив Жовтенко.

Замахи на Зеленського - новини

Як повідомляв "Главред", тему замахів на главу держави українські спецслужби порушували неодноразово. У червні 2025 року в СБУ повідомили, що росіяни хотіли вбити Зеленського в аеропорту Польщі. Для цього агент міг використати FPV-дрон або снайперський комплекс.

Про підготовку замаху на польській території говорили й раніше. У квітні 2024 року в СБУ розповіли подробиці підготовки до вбивства президента в Польщі. Цю інформацію оприлюднила Служба безпеки України.

Про загрози життю президента повідомлялося й у перші роки великої війни. У листопаді 2023 року стало відомо, що Зеленський пережив п’ять спроб замаху. Ця цифра охоплює лише ті випадки, про які стало відомо публічно.

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