Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

Республіканець Том Коттон вважає, що Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти.

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Зеленский, Путин, Конгрес США / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

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Коттон назвав абсурдною вимогу РФ відвести НАТО до кордонів 1997 року

Подальші переговори з Москвою сенатор вважає фарсом

США мають допомогти Україні довести Путіну, що війну не виграти

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу країни-агресорки Росії відвести війська НАТО до кордонів 1997 року. Подальші переговори з Москвою на цьому етапі не мають сенсу. Про це заявив голова розвідкомітету Сенату США Том Коттон в X.

Сенатор наголосив, що своїми умовами Кремль показав небажання шукати мир за столом переговорів.

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"Вимога Росії, щоб країни НАТО відступили від своїх власних кордонів, - абсурдна. Путін укотре довів, що не налаштований на досягнення миру шляхом переговорів. Подальші переговори на цьому етапі - фарс", - написав Коттон.

За його словами, Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти. Тому, наголосив сенатор, США мають допомогти Україні довести це Росії.

Що вимагає Росія від НАТО в документі з Абу-Дабі

Коттон відреагував на публікацію The New York Times про документ із вимогами Росії, який російські посадовці поширили під час переговорів в Абу-Дабі цього тижня. Документ датований 10 листопада, він не має бланка й підпису, а його справжність газеті підтвердила ще одна обізнана з переговорами особа.

За даними видання, Кремль майже не відступив від своїх основних вимог, попри понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Серед вимог Москви:

відмова НАТО від розширення та будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі й у Центральній Азії;

відведення військ і баз альянсу до кордонів станом на 1997 рік;

відмова Франції та Великої Британії застосовувати свій ядерний арсенал для захисту інших європейських країн;

припинення постачання західної зброї та техніки Україні;

вступ України до ЄС лише за умови, що Київ не братиме участі в спільній оборонній політиці блоку.

Більшість цих пунктів повторює російський ультиматум грудня 2021 року. Новою стала саме ядерна вимога до Парижа й Лондона.

Як на вимоги Москви відповіли у Вашингтоні

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нагадали російській стороні: з грудня 2021 року багато що змінилося. Представники США закликали росіян дивитися в майбутнє і дали зрозуміти, що готові розглядати нові пропозиції Москви, якщо ті передбачатимуть конкретні кроки для зниження напруженості.

Жорстку позицію Росія оприлюднила напередодні зустрічі Путіна й Трампа в китайському Шеньчжені, запланованої на наступний тиждень під час саміту АТЕС. Економічні стимули, які пропонували Кремлю Віткофф і Кушнер, поки не спонукали Москву до поступок.

Сили НАТО і держав "осі зла" / Інфографіка: Главред

Чи піде Кремль на поступки в переговорах

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль і надалі робитиме ставку на війну та тиск на Україну.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося досягти бажаного політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", значить, він домагатиметься цього військовою силою", - наголосив експерт.

Говорячи про перспективи переговорів, аналітик припустив, що умови Москви ставатимуть лише жорсткішими.

"Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги. Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас або що Кремль перейде до більш раціональної позиції, у мене немає", - пояснив Золотарьов.

Водночас прямої військової операції Росії проти альянсу найближчим часом експерт не очікує.

"Поки триває війна в Україні, у Кремля немає жодного сенсу розпилювати ресурси. Тому операція проти НАТО, на мій погляд, малоймовірна", - підсумував він.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія висунула нові вимоги до НАТО в обмін на мир в Україні. Кремль хоче, щоб альянс відвів війська до кордонів 1997 року, а Франція й Британія відмовилися захищати союзників ядерною зброєю. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав такі умови прямою загрозою для своєї країни.

Перед цим спецпосланці Трампа побували в Москві. Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі. Сторони обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі.

Ще раніше в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів. Україна, США і Росія завершили зустріч в Абу-Дабі і зробили низку заяв. Серед тем були масштабний обмін полоненими та подальші контакти з Кремлем.

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