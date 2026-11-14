Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

Руслана Заклінська
14 листопада 2026, 15:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Республіканець Том Коттон вважає, що Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти.
Зеленский, Путин, Конгрес сша
Зеленский, Путин, Конгрес США / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Головне із заяви:

  • Коттон назвав абсурдною вимогу РФ відвести НАТО до кордонів 1997 року
  • Подальші переговори з Москвою сенатор вважає фарсом
  • США мають допомогти Україні довести Путіну, що війну не виграти

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу країни-агресорки Росії відвести війська НАТО до кордонів 1997 року. Подальші переговори з Москвою на цьому етапі не мають сенсу. Про це заявив голова розвідкомітету Сенату США Том Коттон в X.

Сенатор наголосив, що своїми умовами Кремль показав небажання шукати мир за столом переговорів.

відео дня

"Вимога Росії, щоб країни НАТО відступили від своїх власних кордонів, - абсурдна. Путін укотре довів, що не налаштований на досягнення миру шляхом переговорів. Подальші переговори на цьому етапі - фарс", - написав Коттон.

За його словами, Путін погодиться припинити війну лише тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти. Тому, наголосив сенатор, США мають допомогти Україні довести це Росії.

Що вимагає Росія від НАТО в документі з Абу-Дабі

Коттон відреагував на публікацію The New York Times про документ із вимогами Росії, який російські посадовці поширили під час переговорів в Абу-Дабі цього тижня. Документ датований 10 листопада, він не має бланка й підпису, а його справжність газеті підтвердила ще одна обізнана з переговорами особа.

За даними видання, Кремль майже не відступив від своїх основних вимог, попри понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Серед вимог Москви:

  • відмова НАТО від розширення та будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Південному Кавказі й у Центральній Азії;
  • відведення військ і баз альянсу до кордонів станом на 1997 рік;
  • відмова Франції та Великої Британії застосовувати свій ядерний арсенал для захисту інших європейських країн;
  • припинення постачання західної зброї та техніки Україні;
  • вступ України до ЄС лише за умови, що Київ не братиме участі в спільній оборонній політиці блоку.

Більшість цих пунктів повторює російський ультиматум грудня 2021 року. Новою стала саме ядерна вимога до Парижа й Лондона.

Як на вимоги Москви відповіли у Вашингтоні

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер нагадали російській стороні: з грудня 2021 року багато що змінилося. Представники США закликали росіян дивитися в майбутнє і дали зрозуміти, що готові розглядати нові пропозиції Москви, якщо ті передбачатимуть конкретні кроки для зниження напруженості.

Жорстку позицію Росія оприлюднила напередодні зустрічі Путіна й Трампа в китайському Шеньчжені, запланованої на наступний тиждень під час саміту АТЕС. Економічні стимули, які пропонували Кремлю Віткофф і Кушнер, поки не спонукали Москву до поступок.

Сили НАТО і держав
Сили НАТО і держав "осі зла" / Інфографіка: Главред

Чи піде Кремль на поступки в переговорах

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль і надалі робитиме ставку на війну та тиск на Україну.

"Росія, як і раніше, робитиме ставку на продовження війни та тиск на Україну. У Путіна така позиція: раз не вдалося досягти бажаного політичним шляхом - через Трампа та "дух Анкоріджа", значить, він домагатиметься цього військовою силою", - наголосив експерт.

Говорячи про перспективи переговорів, аналітик припустив, що умови Москви ставатимуть лише жорсткішими.

"Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги. Тому оптимізму щодо того, що щось зміниться на краще для нас або що Кремль перейде до більш раціональної позиції, у мене немає", - пояснив Золотарьов.

Водночас прямої військової операції Росії проти альянсу найближчим часом експерт не очікує.

"Поки триває війна в Україні, у Кремля немає жодного сенсу розпилювати ресурси. Тому операція проти НАТО, на мій погляд, малоймовірна", - підсумував він.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія висунула нові вимоги до НАТО в обмін на мир в Україні. Кремль хоче, щоб альянс відвів війська до кордонів 1997 року, а Франція й Британія відмовилися захищати союзників ядерною зброєю. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав такі умови прямою загрозою для своєї країни.

Перед цим спецпосланці Трампа побували в Москві. Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі. Сторони обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі.

Ще раніше в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів. Україна, США і Росія завершили зустріч в Абу-Дабі і зробили низку заяв. Серед тем були масштабний обмін полоненими та подальші контакти з Кремлем.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Володимир Путін Сенат США Росія мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:36Енергетика
Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

17:35Війна
"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Останні новини

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

18:23

Всесвіт готує нагороду: три знаки зодіаку незабаром зірвуть куш

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
18:19

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

17:58

Опалення без переплат: прості хитрощі допоможуть різко зменшити рахункиВідео

17:40

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

17:35

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Реклама
17:25

"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

17:21

Капустянка не переносить одну суміш: як прогнати шкідника з городу восени

17:08

У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

17:07

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:04

Півні починають співати задовго до світанку: науковці пояснили причину

17:00

У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених — дітиФото

16:46

Провітрювання взимку має правила: скільки хвилин потрібно для свіжого повітря

16:39

Про мишей можна буде забути: простий спосіб швидко очистити будинок від гризунівВідео

16:28

"Дітям довіряти не можна": Кіркоров ухвалив несподіване рішення

16:23

Любов, гроші та несподіванки: що обіцяє гороскоп кожному знаку зодіаку

16:17

Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

Реклама
16:11

Рахунки за світло стануть меншими: 6 побутових звичок для економії

16:10

У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

15:57

Проблеми залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку стануть щасливішими

15:49

До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

15:44

Як утеплитися взимку і виглядати модно: 5 лайфхаків стилісткиВідео

15:41

Осіння обрізка вишні й черешні може залишити без ягід: що робити замість секатора

15:34

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

13:38

Три ложки і вода: простий спосіб позбутися старих плям на білому одязі

13:36

Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

13:18

Пергамент не варто одразу викидати - скільки разів його можна використовувати

13:15

НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

13:07

Горять резервуари з нафтою та паливний склад на аеродромі: деталі ударів по РФ

Реклама
13:01

"Співала і плакала": чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки

12:52

Власники будинків масово прибирають бруківку з дворів: що кладуть замість неї

12:49

На 2,5 см за 50 років: чому вуха не ростуть, але з віком стають більшими

12:28

Зеленський вперше прокоментував сутички на Борщагівці: що він сказав

12:25

"Це було вперше": Зеленський розкрив пропозицію США на переговорах і плани РФ

12:01

"Абсолютно примітивний хід": Зеленський розкрив задум Путіна щодо Костянтинівки

11:58

Любовний гороскоп 16–22 листопада: Овнам — довіра, Ракам — гармонія

11:51

"Наламала дров": Настя Каменських розридалася, згадуючи КиївВідео

11:42

Чи можна заморожувати молоко в коробці: важливе правило, про яке варто знати

11:38

РФ модернізувала "Іскандери" для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти