Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Омбудсман наголосив, що серед звільнених мають бути не лише військові, а й незаконно затримані Росією цивільні.

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Дмитро Лубінець, звільнені з полону українські захисники / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, УНІАН

Головне із заяви:

У наступному обміні можуть повернути щонайменше 1000 українців

Цифру Лубінцю підтвердила омбудсманка РФ Лантратова

Київ наполягає на поверненні і військових, і цивільних

У рамках наступного обміну полоненими з Росією додому можуть повернутися щонайменше 1000 українців. Таку цифру підтвердила російська сторона, а Україна прагне її збільшити. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За словами Лубінця, після появи інформації про можливий обмін він зв’язався з уповноваженою з прав людини країни-агресорки Яною Лантратовою, щоб обговорити, як його провести.

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"Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою", - розповів Лубінець.

Кого Україна хоче повернути в наступному обміні полоненими

Омбудсман зазначив, що українська сторона вже передала росіянам своє бачення того, хто має потрапити до списків на звільнення.

"Серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни", - наголосив омбудсман.

Напередодні, 13 листопада, Лубінець повідомляв, що пріоритетом для обмінів залишаються важкопоранені й тяжкохворі полонені, а також жінки. За його даними, нині в російському полоні перебувають 486 українок, а Київ і надалі наполягає на обміні за формулою "всіх на всіх".

Що відомо про гуманітарну місію в Костянтинівці

Домовленості про великий обмін сторони досягли на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Паралельно в медіа з’явилася інформація про можливу гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині.

Втім, Лубінець наголосив, що Костянтинівка не входить до переліку міст, які розглядають для гуманітарної місії за прикладом окупованих Олешок на Херсонщині. За його словами, про таку місію він уперше дізнався зі ЗМІ після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками США.

Обмін полоненими - новини за темою

Як повідомляв Главред, 13 листопада американський посланець Джаред Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими між Україною та РФ. За його словами, найбільший обмін полоненими за весь час війни дозволить тисячам людей повернутися до своїх родин. Також Київ і Москва погодилися розширити формат переговорів, залучивши європейські країни.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі. Він зазначив, що сторони обговорювали обмін полоненими за формулою 1000 на 1000 або навіть 1500 на 1500. З цією пропозицією американська делегація мала поїхати до Росії.

Попередній обмін відбувся 23 жовтня. Тоді з російського полону повернулися 261 військовий і 9 цивільних. Серед звільнених була рекордна кількість засуджених окупантами українців.

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