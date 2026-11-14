Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Руслана Заклінська
14 листопада 2026, 17:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Омбудсман наголосив, що серед звільнених мають бути не лише військові, а й незаконно затримані Росією цивільні.
Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін
Дмитро Лубінець, звільнені з полону українські захисники / Колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, УНІАН

Головне із заяви:

  • У наступному обміні можуть повернути щонайменше 1000 українців
  • Цифру Лубінцю підтвердила омбудсманка РФ Лантратова
  • Київ наполягає на поверненні і військових, і цивільних

У рамках наступного обміну полоненими з Росією додому можуть повернутися щонайменше 1000 українців. Таку цифру підтвердила російська сторона, а Україна прагне її збільшити. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За словами Лубінця, після появи інформації про можливий обмін він зв’язався з уповноваженою з прав людини країни-агресорки Яною Лантратовою, щоб обговорити, як його провести.

відео дня

"Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з Яною Лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою", - розповів Лубінець.

Кого Україна хоче повернути в наступному обміні полоненими

Омбудсман зазначив, що українська сторона вже передала росіянам своє бачення того, хто має потрапити до списків на звільнення.

"Серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни", - наголосив омбудсман.

Напередодні, 13 листопада, Лубінець повідомляв, що пріоритетом для обмінів залишаються важкопоранені й тяжкохворі полонені, а також жінки. За його даними, нині в російському полоні перебувають 486 українок, а Київ і надалі наполягає на обміні за формулою "всіх на всіх".

Що відомо про гуманітарну місію в Костянтинівці

Домовленості про великий обмін сторони досягли на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Паралельно в медіа з’явилася інформація про можливу гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині.

Втім, Лубінець наголосив, що Костянтинівка не входить до переліку міст, які розглядають для гуманітарної місії за прикладом окупованих Олешок на Херсонщині. За його словами, про таку місію він уперше дізнався зі ЗМІ після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставниками США.

Обмін полоненими - новини за темою

Як повідомляв Главред, 13 листопада американський посланець Джаред Кушнер анонсував рекордний обмін полоненими між Україною та РФ. За його словами, найбільший обмін полоненими за весь час війни дозволить тисячам людей повернутися до своїх родин. Також Київ і Москва погодилися розширити формат переговорів, залучивши європейські країни.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі. Він зазначив, що сторони обговорювали обмін полоненими за формулою 1000 на 1000 або навіть 1500 на 1500. З цією пропозицією американська делегація мала поїхати до Росії.

Попередній обмін відбувся 23 жовтня. Тоді з російського полону повернулися 261 військовий і 9 цивільних. Серед звільнених була рекордна кількість засуджених окупантами українців.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
омбудсмен військовополонені обмін полоненими Росія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:36Енергетика
Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

17:35Війна
"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:07Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Останні новини

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

18:23

Всесвіт готує нагороду: три знаки зодіаку незабаром зірвуть куш

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
18:19

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

17:58

Опалення без переплат: прості хитрощі допоможуть різко зменшити рахункиВідео

17:40

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

17:35

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

Реклама
17:25

"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

17:21

Капустянка не переносить одну суміш: як прогнати шкідника з городу восени

17:08

У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

17:07

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:04

Півні починають співати задовго до світанку: науковці пояснили причину

17:00

У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених — дітиФото

16:46

Провітрювання взимку має правила: скільки хвилин потрібно для свіжого повітря

16:39

Про мишей можна буде забути: простий спосіб швидко очистити будинок від гризунівВідео

16:28

"Дітям довіряти не можна": Кіркоров ухвалив несподіване рішення

16:23

Любов, гроші та несподіванки: що обіцяє гороскоп кожному знаку зодіаку

16:17

Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

Реклама
16:11

Рахунки за світло стануть меншими: 6 побутових звичок для економії

16:10

У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

15:57

Проблеми залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку стануть щасливішими

15:49

До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

15:44

Як утеплитися взимку і виглядати модно: 5 лайфхаків стилісткиВідео

15:41

Осіння обрізка вишні й черешні може залишити без ягід: що робити замість секатора

15:34

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

13:38

Три ложки і вода: простий спосіб позбутися старих плям на білому одязі

13:36

Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

13:18

Пергамент не варто одразу викидати - скільки разів його можна використовувати

13:15

НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

13:07

Горять резервуари з нафтою та паливний склад на аеродромі: деталі ударів по РФ

Реклама
13:01

"Співала і плакала": чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки

12:52

Власники будинків масово прибирають бруківку з дворів: що кладуть замість неї

12:49

На 2,5 см за 50 років: чому вуха не ростуть, але з віком стають більшими

12:28

Зеленський вперше прокоментував сутички на Борщагівці: що він сказав

12:25

"Це було вперше": Зеленський розкрив пропозицію США на переговорах і плани РФ

12:01

"Абсолютно примітивний хід": Зеленський розкрив задум Путіна щодо Костянтинівки

11:58

Любовний гороскоп 16–22 листопада: Овнам — довіра, Ракам — гармонія

11:51

"Наламала дров": Настя Каменських розридалася, згадуючи КиївВідео

11:42

Чи можна заморожувати молоко в коробці: важливе правило, про яке варто знати

11:38

РФ модернізувала "Іскандери" для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти