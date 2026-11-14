Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 21:11
google news Підпишіться
на нас в Google
Суми на рахунках та історія платежів не потраплять до бази даних, а відповідальним за ведення реєстру планують призначити Мінфін.
Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ
Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру / Колаж: Главред, фото: Главред

Ключові факти:

  • До реєстру потраплять рахунки, електронні гаманці та банківські сейфи
  • Суми, залишки та історія платежів у базі не зберігатимуться
  • Управління реєстром планують доручити Мінфіну

В Україні планують створити централізований реєстр банківських рахунків, у якому будуть зібрані відомості про всі рахунки, електронні гаманці та орендовані банківські сейфи громадян. Отримувати інформацію з нього зможуть Агентство з розшуку та управління активами (АРМА), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) - і лише за наявності законних підстав.

Відповідний законопроект № 14327-д Верховна Рада прийняла за основу.

відео дня

Документ має наблизити українські правила фінансового моніторингу до європейських стандартів і стати одним із кроків до приєднання України до SEPA - Єдиної зони платежів у євро, пояснили в Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради, пише "Судово-юридична газета".

У єдиній базі будуть враховувати інформацію про наявність у фізичної особи:

  • банківських рахунків;
  • рахунків у цінних паперах;
  • платіжних та інших рахунків;
  • електронних гаманців;
  • договорів на користування індивідуальними банківськими сейфами.

Реєстр покаже, якими фінансовими послугами користується людина та в яких установах у неї відкриті рахунки або орендовані сейфи.

Практична мета цього нововведення - щоб уповноважені органи не надсилали численні запити до різних банків у пошуках необхідної інформації.

Чи побачить держава гроші на рахунках

Відомостей про суми на рахунках, поточні залишки, перекази та історію операцій у реєстрі не буде. У системі зберігатимуться лише дані про сам факт відкриття рахунку або користування сейфом, а також назва фінансової установи, яка їх обслуговує.

Відомості про наявність рахунків належать до банківської таємниці, тому законопроект не передбачає необмеженого доступу до реєстру для всіх державних органів. Власником та адміністратором системи пропонують призначити Міністерство фінансів, а порядок її роботи Мінфін затверджуватиме за погодженням з Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Хто ще може отримати доступ до реєстру

Остаточний перелік органів, які зможуть звертатися до бази, ще узгоджують з Європейською комісією. Заступниця голови фінансового комітету Ради Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що спочатку коло отримувачів було значно ширшим, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У первинному варіанті ми передбачили 10 органів, які могли б мати прямий безпосередній доступ", - зазначила народна депутатка.

За даними агентства, компромісна модель передбачає, що інші правоохоронці отримуватимуть інформацію через прокурорів. Василевська-Смаглюк додала, що остаточне рішення поки що не ухвалено.

"Ми продовжуємо консультації щодо того, чи можемо взяти за основу нашу модель", - сказала вона.

Документ пройшов лише перше читання, попереду його доопрацювання та розгляд у другому читанні, тому окремі положення ще можуть змінитися.

Чи стане реєстр рахунків кінцем банківської таємниці?

Голова правління "Глобус Банку" та віце-президент Асоціації українських банків Сергій Мамедов у коментарі "Фокусу" звернув увагу, що Україна в цьому питанні не винаходить нічого нового.

"Подібні реєстри діють у багатьох країнах ЄС", - зазначив банкір.

Говорячи про те, хто зможе користуватися базою, Мамедов підкреслив, що коло одержувачів інформації буде обмежено законом.

"Доступ до неї матимуть лише уповноважені органи та банки в межах закону", - пояснив він.

Експерт з фінансового моніторингу "Глобус Банку" Марина Павленко у коментарі для "Деньги.ua" також зазначила, що мова не йде про повне розкриття відомостей про клієнтів банків.

"Принципово важливо, що в новому законі йдеться не про розкриття банківської таємниці в її класичному розумінні", - підкреслила вона.

Банківська таємниця - новини

Як повідомляв Главред, реєстр усіх рахунків українців обговорюють у Верховній Раді не перший рік. У липні 2025 року профільний комітет парламенту підтримав створення реєстру всіх банківських рахунків громадян. Після цього законопроект понад рік чекав на розгляд у сесійній залі.

Раніше в Нацбанку переглянули підхід до обмежень на перекази між фізичними особами. Регулятор не продовжив обмеження у 150 тисяч гривень на місяць на вихідні перекази між рахунками фізичних осіб в одному банку. Серед причин у НБУ назвали падіння обсягу переказів та меморандум про прозорість ринку платіжних послуг.

З червня 2025 року ліміт на перекази між фізичними особами знизили зі 150 до 100 тисяч гривень. Голова Комітету економістів України Андрій Новак назвав таке обмеження "не до часу". За його словами, такої суми замало для підприємців і, можливо, для переселенців.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Мінфін Верховна Рада законопроект фінансовий моніторинг
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

22:00Економіка
Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

21:11Економіка
Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

20:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Останні новини

22:00

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

21:57

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинкуВідео

21:44

День святого Миколая-2026: коли святкують та яких традицій дотримуються українці

21:11

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

20:59

Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
20:28

Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

20:25

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

19:55

Просте рішення головної проблеми водіїв: як запобігти запотіванню склаВідео

19:49

Куба готується до військового вторгнення США: заява президента

Реклама
19:10

Навіщо Путін запропонував перемир’я в Костянтинівці: Копитько назвав причиниПогляд

19:09

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці з бігуном за 11 секунд

19:05

Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

18:23

Всесвіт готує нагороду: три знаки зодіаку незабаром зірвуть куш

18:19

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

17:58

Опалення без переплат: прості хитрощі допоможуть різко зменшити рахункиВідео

17:40

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

Реклама
17:35

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

17:25

"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

17:21

Капустянка не переносить одну суміш: як прогнати шкідника з городу восени

17:08

У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

17:07

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:04

Півні починають співати задовго до світанку: науковці пояснили причину

17:00

У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених — дітиФото

16:46

Провітрювання взимку має правила: скільки хвилин потрібно для свіжого повітря

16:39

Про мишей можна буде забути: простий спосіб швидко очистити будинок від гризунівВідео

16:28

"Дітям довіряти не можна": Кіркоров ухвалив несподіване рішення

16:23

Любов, гроші та несподіванки: що обіцяє гороскоп кожному знаку зодіаку

16:17

Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

16:11

Рахунки за світло стануть меншими: 6 побутових звичок для економії

16:10

У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

15:57

Проблеми залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку стануть щасливішими

15:49

До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

15:44

Як утеплитися взимку і виглядати модно: 5 лайфхаків стилісткиВідео

15:41

Осіння обрізка вишні й черешні може залишити без ягід: що робити замість секатора

15:34

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

Реклама
15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

13:38

Три ложки і вода: простий спосіб позбутися старих плям на білому одязі

13:36

Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

13:18

Пергамент не варто одразу викидати - скільки разів його можна використовувати

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти