Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

Головне із заяви Зеленського:
- Путін хоче змінити кордони в Європі, вважає президент
- Під загрозою - Фінляндія, Швеція, Угорщина й Балтія
- Переговори про безпеку Європи - лише після війни
Очільник Кремля Володимир Путін прагне перекроїти кордони Європи, а серед можливих цілей - Фінляндія, Швеція, Угорщина та країни Балтії, де перебувають американські військові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Укрінформ.
За його словами, американська сторона порушувала питання нової структури безпеки після завершення війни, а країна-агресорка Росія зацікавлена в перегляді чинної системи на континенті. Президент наголосив, що вважає зміну кордонів частиною ширшого задуму Кремля.
"Те, що Путін хоче змінити кордони в Європі, - факт. Я впевнений, що це лежить в його концепції перегляду гарантій безпеки в Європі", - заявив Зеленський.
Він застеріг, що подібні ініціативи загрожують новими конфліктами на континенті.
"Це небезпечно, бо, на мій погляд, через такі речі якраз і починаються війни або ескалації", - пояснив президент.
Зеленський додав, що вже обговорював ці ризики з партнерами з Північної Європи.
"Я контактував з "нордіками", з іншими європейцями і сказав, що їм потрібно до цього дуже серйозно ставитися, і вони саме так до цього і ставляться всі", - розповів він.
Які країни можуть опинитися під прицілом Путіна
У розмові з журналістами президент припустив, що російський диктатор порушить питання північних членів НАТО, Угорщини та американської присутності в Балтії.
"Думаю, Путін буде говорити про Фінляндію, Швецію. Впевнений, буде піднімати питання про Угорщину і присутність американців в країнах Балтії. Тому якщо американці справді хочуть саме такого діалогу, підтримуючи ініціативність росіян щодо структури безпеки в Європі, то це вирішувати всім європейським країнам, які в НАТО, а не комусь окремо", - заявив Зеленський.
На думку президента, Росія не може вирішувати за всі суспільства, які входять до Альянсу. Водночас такі переговори, за його словами, варто проводити лише після завершення війни проти України, а не раніше за припинення бойових дій і надання Києву гарантій захисту.
"Це не повинно бути головною аджендою, і не повинно йти від України", - наголосив Зеленський.
Що задумав Кремль на переговорах про безпеку Європи
Військовий експерт Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що Москва намагається повернути на переговорний стіл свої давні вимоги до Заходу.
"Кремль зараз намагається проштовхнути в цей переговорний процес по великому рахунку всі ті ультиматуми, з яких починалося не лише повномасштабне вторгнення в Україну, але й загалом ультиматуми, які лежать в основі стратегії агресії путінського режиму", - наголосив експерт.
Водночас фахівець звернув увагу на проміжний результат зустрічі в Еміратах, важливий для європейських столиць.
"Один із проміжних результатів зустрічі в Абу-Дабі - це попередня згода російської сторони на те, щоб далі до переговорів підключилися європейці як четверта сторона", - зазначив Жовтенко.
Переговори про мир - новини за темою
Як повідомляв Главред, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі тривали 10-11 листопада. Після них Росія запропонувала окремим країнам НАТО пакти про ненапад. Яких саме держав Альянсу це стосується, у МЗС РФ не уточнили.
Президент України підбив підсумки зустрічі в Еміратах. Зеленський розповів про новий обмін полоненими та поїздку американців до Росії. Сторони також погодилися продовжити переговори й залучити до них європейців.
Тим часом стали відомі умови Кремля щодо повоєнного устрою Європи. Москва вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року в обмін на мир в Україні. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав ці умови прямою загрозою для своєї країни.
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