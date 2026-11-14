Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

Володимир Крейденко переконаний, що пільга не повинна поширюватися на всіх пасажирів без винятку.

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Хто зможе безкоштовно користуватися громадським транспортом / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливі моменти із заяв Крейденка:

У столичному транспорті доцільно запровадити тимчасову пільгу

Скористатися безкоштовним транспортом можна буде в певні години

Безкоштовний проїзд у столичному транспорті доцільно зробити тимчасовою пільгою, а не запроваджувати його протягом усього дня.

Таку думку висловив заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко в ефірі Lviv Media.

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Згідно із запропонованим підходом, скористатися безкоштовним транспортом мешканці Києва зможуть лише у певні ранкові та вечірні години, коли більшість містян прямує на роботу або повертається додому. Йдеться насамперед про поїздки між лівим і правим берегами Дніпра в обох напрямках.

При цьому пільга не повинна поширюватися на всіх пасажирів без винятку. Народний депутат вважає, що приїжджі та туристи повинні користуватися громадським транспортом на загальних підставах.

"Усі інші люди, зокрема туристи, повинні оплачувати проїзд", - зазначив народний депутат.

За задумом парламентарія, запровадження оплати за поїздки в інший час доби дозволить частково покривати витрати на організацію додаткових маршрутів. Таким чином, фінансове навантаження на місто під час реалізації ініціативи буде меншим.

/ Інфографіка: Главред

Безкоштовний проїзд у Києві: що відомо

Раніше президент Володимир Зеленський доручив голові уряду Сергію Корецькому підготувати та найближчим часом представити план організації безкоштовних поїздок у наземному громадському транспорті столиці. Ініціатива також передбачає формування необхідного запасу автобусів, які зможуть забезпечити стабільну роботу міських маршрутів.

"Доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Главред" повідомляв, що під час нічної атаки кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням у Києві залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що призвело до екстрених відключень світла, перебоїв із водопостачанням та рухом громадського електротранспорту.

Як повідомлялося, Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

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