Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

Для квартири площею 80 "квадратів" платіж може сягнути 2594 грн, а повідомлення податківці мають надіслати до 1 липня.

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Податок на квартири зросте у 2027 році / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головні цифри:

Гранична ставка зросте з 120 до 129,71 грн за кв. м

Пільгова площа - 60 кв. м для квартири і 120 для будинку

Повідомлення-рішення надішлють до 1 липня 2027 року

У 2027 році власники житла сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік за новою граничною ставкою - до 129,71 грн за кожен квадратний метр понад пільгову площу. У 2026 році максимум становив 120 грн. Про правила нарахування нагадало Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Там наголошують, що конкретну ставку для кожної громади ухвалює місцева рада, тож фактичний платіж може бути нижчим за граничний.

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"Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування, рішеннями сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості. Але вона не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування", - йдеться в роз'ясненні податкової.

Податок сплачують фізичні особи - власники житла, площа якого перевищує пільгові норми. Суму для них розраховує податкова за місцем реєстрації власника.

Скільки доведеться заплатити за квартиру у 2027 році

Для податку, який сплачуватимуть у 2027 році, базою стане мінімальна зарплата на 1 січня 2026 року - 8647 грн. Максимальна ставка дорівнює 8647 × 1,5% = 129,705 грн, тобто після округлення 129,71 грн за квадратний метр.

Наприклад, власник квартири площею 80 кв. м за пільгової норми 60 кв. м платитиме за 20 "зайвих" метрів. За максимальної ставки це 2594,10 грн (8647 × 1,5% × 20, з округленням кінцевої суми).

За 2025 рік, коли мінімальна зарплата становила 8000 грн, гранична ставка дорівнювала 120 грн за метр, а податок за таку саму квартиру - до 2400 грн. Якщо місцева рада не змінить ставку, платіж зросте на 194,10 грн.

Хто має платити податок на нерухомість

Податок нараховують лише за площу житла понад пільгові норми:

60 кв. м - для квартири або кількох квартир;

120 кв. м - для будинку або кількох будинків;

180 кв. м - якщо людина одночасно володіє і квартирами, і будинками, зокрема їхніми частками.

Якщо власник має кілька об'єктів одного типу, їхню площу підсумовують, і пільгу застосовують до загальної площі. Під час воєнного стану податок не нараховують за житло на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, включених до затвердженого переліку.

Коли надійдуть податкові повідомлення

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати до 1 липня 2027 року - поштою або через Електронний кабінет. Разом із ними власник отримає детальний розрахунок і реквізити для оплати.

"Фізичні особи повинні сплатити визначене податкове зобов'язання протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення", - наголошують у ДПС.

Якщо площа, частка у власності чи сума в розрахунку не збігаються з реальними, платник може звернутися до податкової для звірки. Для цього подають заяву в довільній формі разом із підтвердними документами.

Податок на нерухомість - новини за темою

Як повідомляв Главред, податок на нерухомість в Україні щороку змінюється разом із мінімальною зарплатою. У 2024 році максимальна ставка становила 100,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр. Платити доводилося лише за площу понад встановлені норми.

Розмір податку залежить від площі житла і рішення місцевої влади. Від загальної площі віднімають пільгову площу, а різницю множать на ставку податку. Ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

У 2023 році квитанції на сплату розсилали до 1 липня. Тоді податок за квартири розраховували, виходячи з мінімальної зарплати 6,7 тис. грн. Максимальна ставка за квадратний метр не могла перевищувати 100 грн 50 коп.

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