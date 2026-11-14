Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

Руслана Заклінська
14 листопада 2026, 18:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Для квартири площею 80 "квадратів" платіж може сягнути 2594 грн, а повідомлення податківці мають надіслати до 1 липня.
Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році
Податок на квартири зросте у 2027 році / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Головні цифри:

  • Гранична ставка зросте з 120 до 129,71 грн за кв. м
  • Пільгова площа - 60 кв. м для квартири і 120 для будинку
  • Повідомлення-рішення надішлють до 1 липня 2027 року

У 2027 році власники житла сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026 рік за новою граничною ставкою - до 129,71 грн за кожен квадратний метр понад пільгову площу. У 2026 році максимум становив 120 грн. Про правила нарахування нагадало Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Там наголошують, що конкретну ставку для кожної громади ухвалює місцева рада, тож фактичний платіж може бути нижчим за граничний.

відео дня

"Ставка податку встановлюється органами місцевого самоврядування, рішеннями сільської, селищної, міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості. Але вона не може перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування", - йдеться в роз'ясненні податкової.

Податок сплачують фізичні особи - власники житла, площа якого перевищує пільгові норми. Суму для них розраховує податкова за місцем реєстрації власника.

Скільки доведеться заплатити за квартиру у 2027 році

Для податку, який сплачуватимуть у 2027 році, базою стане мінімальна зарплата на 1 січня 2026 року - 8647 грн. Максимальна ставка дорівнює 8647 × 1,5% = 129,705 грн, тобто після округлення 129,71 грн за квадратний метр.

Наприклад, власник квартири площею 80 кв. м за пільгової норми 60 кв. м платитиме за 20 "зайвих" метрів. За максимальної ставки це 2594,10 грн (8647 × 1,5% × 20, з округленням кінцевої суми).

За 2025 рік, коли мінімальна зарплата становила 8000 грн, гранична ставка дорівнювала 120 грн за метр, а податок за таку саму квартиру - до 2400 грн. Якщо місцева рада не змінить ставку, платіж зросте на 194,10 грн.

Хто має платити податок на нерухомість

Податок нараховують лише за площу житла понад пільгові норми:

  • 60 кв. м - для квартири або кількох квартир;
  • 120 кв. м - для будинку або кількох будинків;
  • 180 кв. м - якщо людина одночасно володіє і квартирами, і будинками, зокрема їхніми частками.

Якщо власник має кілька об'єктів одного типу, їхню площу підсумовують, і пільгу застосовують до загальної площі. Під час воєнного стану податок не нараховують за житло на територіях активних бойових дій і тимчасово окупованих територіях, включених до затвердженого переліку.

Коли надійдуть податкові повідомлення

Податкові повідомлення-рішення за 2026 рік мають надіслати до 1 липня 2027 року - поштою або через Електронний кабінет. Разом із ними власник отримає детальний розрахунок і реквізити для оплати.

"Фізичні особи повинні сплатити визначене податкове зобов'язання протягом 60 календарних днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення", - наголошують у ДПС.

Якщо площа, частка у власності чи сума в розрахунку не збігаються з реальними, платник може звернутися до податкової для звірки. Для цього подають заяву в довільній формі разом із підтвердними документами.

Податок на нерухомість - новини за темою

Як повідомляв Главред, податок на нерухомість в Україні щороку змінюється разом із мінімальною зарплатою. У 2024 році максимальна ставка становила 100,5 грн за кожен "зайвий" квадратний метр. Платити доводилося лише за площу понад встановлені норми.

Розмір податку залежить від площі житла і рішення місцевої влади. Від загальної площі віднімають пільгову площу, а різницю множать на ставку податку. Ставка не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати на 1 січня звітного року.

У 2023 році квитанції на сплату розсилали до 1 липня. Тоді податок за квартири розраховували, виходячи з мінімальної зарплати 6,7 тис. грн. Максимальна ставка за квадратний метр не могла перевищувати 100 грн 50 коп.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
податкова податки податок на недвижимость нерухомість
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

22:00Економіка
Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

21:11Економіка
Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

20:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Останні новини

22:00

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

21:57

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинкуВідео

21:44

День святого Миколая-2026: коли святкують та яких традицій дотримуються українці

21:11

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

20:59

Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
20:28

Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

20:25

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

19:55

Просте рішення головної проблеми водіїв: як запобігти запотіванню склаВідео

19:49

Куба готується до військового вторгнення США: заява президента

Реклама
19:10

Навіщо Путін запропонував перемир’я в Костянтинівці: Копитько назвав причиниПогляд

19:09

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці з бігуном за 11 секунд

19:05

Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

18:23

Всесвіт готує нагороду: три знаки зодіаку незабаром зірвуть куш

18:19

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

17:58

Опалення без переплат: прості хитрощі допоможуть різко зменшити рахункиВідео

17:40

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

Реклама
17:35

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

17:25

"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

17:21

Капустянка не переносить одну суміш: як прогнати шкідника з городу восени

17:08

У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

17:07

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:04

Півні починають співати задовго до світанку: науковці пояснили причину

17:00

У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених — дітиФото

16:46

Провітрювання взимку має правила: скільки хвилин потрібно для свіжого повітря

16:39

Про мишей можна буде забути: простий спосіб швидко очистити будинок від гризунівВідео

16:28

"Дітям довіряти не можна": Кіркоров ухвалив несподіване рішення

16:23

Любов, гроші та несподіванки: що обіцяє гороскоп кожному знаку зодіаку

16:17

Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

16:11

Рахунки за світло стануть меншими: 6 побутових звичок для економії

16:10

У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

15:57

Проблеми залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку стануть щасливішими

15:49

До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

15:44

Як утеплитися взимку і виглядати модно: 5 лайфхаків стилісткиВідео

15:41

Осіння обрізка вишні й черешні може залишити без ягід: що робити замість секатора

15:34

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

Реклама
15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

13:38

Три ложки і вода: простий спосіб позбутися старих плям на білому одязі

13:36

Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

13:18

Пергамент не варто одразу викидати - скільки разів його можна використовувати

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти