Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

Пекін побоюється імпровізацій американського президента і виступає проти того, щоб на саміті обговорювали війну в Україні.

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Сі Цзіньпін не дуже прагне приймати Трампа та Путіна в Китаї / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

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Трамп і Путін домагаються зустрічі з Сі Цзіньпіном на АТЕС

Пекін не хоче обговорювати на ній війну в Україні

Шанси на укладення великої угоди Reuters оцінює як вкрай малі

Голова КНР Сі Цзіньпін, який наступного тижня прийматиме форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені, без ентузіазму ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним. Якщо американський і російський лідери прагнуть такої зустрічі, то для Пекіна вона видається непередбачуваною та сповненою ризиків.

Про це з посиланням на джерела, обізнані з ходом підготовки, повідомляє агентство Reuters. Переговори щодо зустрічі трьох лідерів тривають до останнього моменту, а порядок денний і формат дискусій поки що не визначені.

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Лідери можуть обговорити так звані "гарячі" теми - від конфліктів в Україні та Ірані до ядерної зброї та штучного інтелекту. Однак шанси на те, що зустріч призведе до укладення будь-якої масштабної угоди, видання оцінює як вкрай малі.

Чого хоче кожен із лідерів

За даними Reuters, Путін вбачає в саміті можливість домогтися угоди про закінчення війни в Україні на своїх умовах. Трамп, позиції якого ослабли після недавніх поразок Республіканської партії на виборах, прагне увійти в історію - можливо, завдяки тристоронній угоді про контроль над ядерними озброєннями.

Для Сі Цзіньпіна головні проблеми - різний стиль ведення переговорів і нерівні ядерні арсенали.

"Імпровізаційний стиль Трампа погано поєднується з тим, як Сі Цзіньпін звик організовувати подібні зустрічі - суворо за заздалегідь затвердженим сценарієм. Крім того, прагнення Трампа до контролю над озброєннями натрапляє на той факт, що Китай, який володіє набагато меншим ядерним арсеналом, ніж США чи Росія, вважає себе в цій сфері "стороною, що наздоганяє", - пише видання.

Журналісти нагадують, що за майже шість років президентства Трампа жодна з його гучних зустрічей, включаючи саміти з Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином, не привела до якогось прориву.

Чому зустріч порівнюють із Ялтою

Майбутній саміт порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, на якій США, Велика Британія та Радянський Союз закріпили сфери впливу й заклали основи післявоєнного світового порядку. Відтоді Ялта стала символом угод великих держав, які нав’язуються слабшим країнам.

Для Росії "Ялта 2.0" може відкрити шлях до завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах, а сам факт зустрічі, на думку російської сторони, ставить РФ в один ряд з Китаєм і США. Для України та Тайваню, яких немає за столом переговорів, думка про закулісну угоду великих держав викликає глибоке занепокоєння, зазначає Reuters.

Для Китаю ситуація теж неоднозначна. У 1945 році його до Ялти не запросили, а зараз Пекін прагне позиціонувати себе як захисника інтересів малих країн.

Чи обговорюватимуть Україну на зустрічі?

Москва і Пекін останніми роками зблизилися - вони торгують нафтою та газом і обмінюються військовими технологіями, але до тристоронньої зустрічі підійшли по-різному. За словами одного з джерел та європейського дипломата, Москва наполягала на обговоренні війни в Україні, а Пекін виступав проти включення цієї теми до порядку денного.

Представник адміністрації США у п’ятницю заявив, що Трамп навряд чи порушуватиме питання війни в Україні, оскільки тристоронні переговори - невідповідний для цього формат. За даними джерел, Китай волів би, щоб будь-які переговори щодо України відбувалися безпосередньо між США та Росією.

Хроніка Трампа / Інфографіка: Главред

Чому Китаю невигідний саміт із США та Росією?

Старший аналітик Інституту вивчення Китаю імені Меркатора Єва Зайверт у коментарі MERICS пояснила, що Пекіну вигідніше вибудовувати відносини з Вашингтоном і Москвою окремо.

"Китай вигравав від того, що мав справу з Вашингтоном і Москвою окремо", - зазначила вона.

Окремо експертка попередила про ризики обговорення українського питання без участі Києва.

"Саміт Китаю, США та Росії для обговорення майбутнього України без Києва підірвав би обидві ці позиції", - підкреслила Зайверт.

Ще одним подразником для Пекіна аналітик називає ядерний порядок денний американського президента.

"Наполегливість Трампа в тому, щоб поставити скорочення ядерних озброєнь на перше місце в порядку денному, є проблемою для Китаю", - додала вона.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі - новини

Як повідомляв Главред, ідея тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії обговорюється з осені. У МЗС України попередили, що переговори Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна несуть небезпечний сценарій. За оцінками дипломатів, така зустріч може затягнути війну, а Андрій Сібіга назвав припинення вогню умовою для переговорів із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на ідею саміту. В аналітичній статті про те, чого очікувати від зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, наводилася його позиція проти "Ялти-2, 3, 4". За словами Зеленського, фрагментарний мир не можна просто перерозподілити між трьома країнами.

Раніше лідери США та Китаю зустрічалися без участі Росії. Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори в Білому домі, після яких обговорювалося, чи говорили вони про Україну. Зустріч відбулася у вересні 2026 року.

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