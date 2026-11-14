Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення, є загиблий.

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Росія завдала удару по Павлограду / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення

Чотири жінки, троє чоловіків та 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості

Удар по Павлограду Дніпропетровської області завдала армія країни-агресора РФ у суботу, 14 листопада.

В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення, є загиблий, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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"Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Павлограду. Десять осіб отримали поранення", – написав Ганжа.

Наразі чотири жінки, троє чоловіків та 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.

Що відбувається на місці удару РФ

При цьому голова ОВА також опублікував фото з місця удару РФ по житлових будинках. Крім того, на місці ворожої атаки в Павлограді вже працює гуманітарна місія.

Мешканцям пошкоджених будинків благодійники надають OSB-листи, плівку та монтажну піну для першочергового ремонту.

Через ракетний удар росіян пошкоджено щонайменше 9 будинків. У них понівечені вікна, балкони та двері.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

Подробиці ударів РФ по Дніпропетровщині

Російські окупанти за добу майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області за допомогою безпілотників, артилерії та ракет, повідомив Ганжа.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

У Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктуру, автомобілі. Постраждали чоловіки віком 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони проходять амбулаторне лікування.

/ t.me/dnipropetrovskaODA

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа. У Криворіжжі росіяни обстріляли Зеленodolську громаду.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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