Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

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- В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення
- Чотири жінки, троє чоловіків та 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості
Удар по Павлограду Дніпропетровської області завдала армія країни-агресора РФ у суботу, 14 листопада.
В результаті російського удару по Павлограду 10 осіб отримали поранення, є загиблий, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Павлограду. Десять осіб отримали поранення", – написав Ганжа.
Наразі чотири жінки, троє чоловіків та 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
Ще дві жінки лікуватимуться амбулаторно.
Що відбувається на місці удару РФ
При цьому голова ОВА також опублікував фото з місця удару РФ по житлових будинках. Крім того, на місці ворожої атаки в Павлограді вже працює гуманітарна місія.
Мешканцям пошкоджених будинків благодійники надають OSB-листи, плівку та монтажну піну для першочергового ремонту.
Через ракетний удар росіян пошкоджено щонайменше 9 будинків. У них понівечені вікна, балкони та двері.
Подробиці ударів РФ по Дніпропетровщині
Російські окупанти за добу майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області за допомогою безпілотників, артилерії та ракет, повідомив Ганжа.
У Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальні заклади, інфраструктуру, автомобілі. Постраждали чоловіки віком 40 і 69 років та 44-річна жінка. Вони проходять амбулаторне лікування.
У Миколаївській громаді Синельниківського району сталася пожежа. У Криворіжжі росіяни обстріляли Зеленodolську громаду.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.
Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.
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