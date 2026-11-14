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Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 16:17
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Україні потрібно 800 тисяч снарядів для F-16 на півроку, а літаків у небі - у 2,5 рази більше, розповів Зеленський.
Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський
Снаряди проти реактивних "Шахедів" та 200 млн на дрони - що надасть Данія / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони Великої Британії, US Air Force

Головне із заяви Зеленського:

  • Данія виділить Україні пакет допомоги на 645 млн євро
  • До нього увійдуть снаряди для F-16 та близько 200 млн євро на дрони
  • Україні потрібно 800 тисяч снарядів для F-16 на півроку

Данія надасть Україні пакет допомоги на 645 млн євро, до якого, зокрема, увійдуть 20-мм боєприпаси для винищувачів F-16. Саме такі снаряди потрібні пілотам, щоб збивати реактивні "Шахеди", якими атакує країна-агресор Росія. Крім того, близько 200 млн євро Данія спрямує на виробництво дронів, а окремі кошти - на спільне виробництво.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

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Сам пакет на 645 млн євро Данія оголосила 10 листопада після зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен.

Тоді на сайті президента України уточнювали, що 20 млн євро з цієї суми підуть на енергетику Херсонщини.

Скільки снарядів для F-16 потрібно Україні

Зеленський нагадав, що енергетичний пакет для Херсонської області пов’язаний із річницею визволення міста. Також він розповів, що з Данією обговорюють велику поставку снарядів для F-16.

"Також є окремий енергетичний пакет для Херсонської області. Адже була річниця визволення Херсона від росіян. Я звернувся з проханням, оскільки там складна ситуація з енергетикою. Окремо обговорюємо великий обсяг снарядів для F-16, який нам потрібен, - 800 тисяч. Це на півроку. І під час зустрічі в Данії ми домовилися, що вони вирішать це питання. Дуже вдячний їм за це", - додав Зеленський.

Наприкінці жовтня Міністерство оборони України повідомляло, що Данія вже передала 50 тисяч 20-мм снарядів для F-16. За даними відомства, українські пілоти використовують їх для перехоплення реактивних ударних дронів, писав The Kyiv Independent.

Що відомо про новий "Рамштайн"

За словами президента, вже розпочалася підготовка до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться наступного тижня. Україна просить європейських партнерів виділити частину їхніх запасів ракет PAC-2 і PAC-3, а також винищувачі F-16.

"Гадаю, що для зміцнення нашої позиції я долучуся онлайн. Будуть відповідні пакети з усім найнеобхіднішим. Ми це обговорили під час багатосторонньої зустрічі - групи друзів України. Сказали, скільки у європейців є PAC-2, PAC-3. Попросили попрацювати над відсотком від цих запасів. Це складне питання. Дуже просимо їх про це. Дуже просимо й літаки F-16. Є обмеження щодо використання, бо літаки не нові", - розповів глава держави.

Також Зеленський заявив, що Україні зараз потрібно одночасно тримати в небі у два з половиною рази більше літаків, ніж використовується зараз. Проблема в тому, що значна частина парку постійно ремонтується.

"Тобто у нас на папері все це є, але вони постійно перебувають на ремонті, бо F-16 вже не молоді. Над цим питанням потрібно працювати й з американцями - ми цим займаємося", - пояснив президент.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чим Україні збивати реактивні "Шахеди"?

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що проти реактивних дронів РФ зараз діють насамперед зенітні ракети та озброєння винищувачів.

"Наразі основним засобом збивання реактивних „Шахедів", а це лише два види, хоча їх може бути п’ять-шість, - є ракети зенітних ракетних комплексів та ракети класу „повітря-повітря" для F-16, МіГ-29 та Mirage", - пояснив експерт.

За словами аналітика, запаси таких ракет швидко вичерпуються, а російське виробництво реактивних дронів, навпаки, зростає.

"І ми фактично протягом місяця дійшли до критичної ситуації з ракетами для наземних ЗРК та ракетами "повітря-повітря". Тому ці дрони прориваються в міста і сіють там жах. Росіяни досягли показника виробництва близько 3000 таких реактивних "Шахедів" на місяць. Це приблизно 100 на добу", - підкреслив Криволап.

Допомога Україні - новини

Як повідомляв Главред, Польща вирішила змінити формат своєї підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск призупинив внески до програми PURL, через яку європейці оплачують американську зброю для України. Він пояснив це дефіцитом держбюджету та високими витратами Польщі на власну оборону.

Раніше про труднощі з фінансуванням України говорила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. За її словами, Україні вже не вистачає коштів на закупівлю та виробництво необхідного озброєння. Фредеріксен підкреслила, що дефіцит коштів уже обмежує можливості Києва.

Тим часом Росія нарощує випуск ударних безпілотників. Радник президента України Сергій Бескрестнов заявляв, що країна-агресор щомісяця виробляє до 3 тисяч "Шахедів" і близько 700 дронів "Герань-5". За його словами, цей ресурс РФ накопичує для ударів по Україні взимку.

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