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Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

Віталій Кірсанов
14 листопада 2026, 17:40
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Навіть у UFORCE не очікували такого застосування своїх катерів, з яких вже вражали російські С-400 та "Панцир-С1".
Українські морські дрони навчилися воювати на суші
Українські морські дрони навчилися воювати на суші / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот із відео

Головне:

  • Морські дрони Magura запускають FPV і важкі Nemesis
  • З платформ було уражено "Панцир-С1" та дві пускові установки С-400 у Криму
  • UFORCE залучила 700 млн доларів при оцінці в 6 млрд

Українські морські дрони Magura, які вже завдали серйозних втрат флоту країни-агресора РФ у Чорному морі, перетворилися на носії для ударів по суші. З морських платформ Magura тепер запускають FPV-дрони та важкі безпілотники, а також висаджують наземних роботів, здатних атакувати російські об’єкти на березі.

Про це пише Business Insider. За даними видання, деякі сценарії застосування стали несподіванкою навіть для виробника - української оборонної компанії UFORCE.

відео дня

Атаки українських морських дронів пошкодили та знищили низку російських кораблів, через що Москві довелося перевести значну частину Чорноморського флоту з окупованого Криму. Тепер можливості Magura вийшли далеко за межі морських операцій.

Засновник і генеральний директор UFORCE Олег Рогінський визнав, що винахідливість військових здивувала навіть розробників.

"Я цього не очікував. Саме винахідливість українських інженерів та українських солдатів є рушійною силою всього цього", - сказав він.

Що Magura вже знищила на суші

За даними ГУР, у серпні безпілотники, запущені з морських платформ Magura, знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Пізніше бійці спецпідрозділу Group 13 вразили дві пускові установки С-400 та антену, яку окупанти використовували для керування безпілотниками "Оріон" у Криму, повідомляла з посиланням на розвідку "Українська правда".

Командир Group 13 із позивним "Тринадцятий" назвав це фундаментальною зміною характеру війни.

"Відтепер наші Магури загрожують російським окупантам і на суші", - заявив він.

Влітку з’явилися й інші приклади. У липні морський дрон 123-ї бригади територіальної оборони доставив наземного робота на Кінбурнську косу для виконання бойового завдання.

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого
Інфографика: Главред

Навіщо морським дронам важкі безпілотники Nemesis?

Під час вересневих навчань "Магуру" використовували для запуску безпілотників, висадки наземних роботів для штурму пляжу та доставки припасів. Рогінський не став розкривати оперативних деталей, але зазначив, що морські дрони здатні запускати важкі безпілотники Nemesis.

Такі дрони можуть проникати далеко вглиб території противника й атакувати, зокрема, системи ППО. За словами голови UFORCE, російські комплекси протиповітряної оборони створювалися для перехоплення ракет, а не важких безпілотників, які літають низько і вночі.

У жовтні ГУР повідомило, що Magura отримали ракетне озброєння і можуть нести повітряні дрони для ударів по наземних об’єктах. Ще у 2024 році один із таких дронів збив ракетою російський вертоліт, а пізніше розвідка заявляла про знищення за їх допомогою російських винищувачів.

Президент України Володимир Зеленський розповідав про еволюцію морських дронів під час виступу в парламенті Великої Британії в березні.

"Ми почали з простих морських дронів-камікадзе. Потім ми створили дрони з турелями, які можуть збивати вертольоти. Тепер у нас є дрони, які можуть збивати російські винищувачі з моря. Ми розробили катери, які транспортують інші дрони. У нас також є катери, які вражають цілі на суші з моря", - сказав він.

Скільки зараз коштує UFORCE

У четвер, 12 листопада, UFORCE оголосила про залучення 700 млн доларів у рамках раунду фінансування серії А. Після цього компанію оцінили в 6 млрд доларів, повідомляє Kyiv Independent.

Співінвесторами раунду стали американська Valor Equity Partners і британський державний National Wealth Fund, також у ньому брали участь венчурні фонди з Кремнієвої долини. Кошти спрямують на розширення виробництва в Україні та країнах-партнерах.

Компанія зі штаб-квартирою в Лондоні та центрами в Києві й Вашингтоні також розробила модель MV7 для британських вод і співпрацює з американським виробником катерів ReconCraft. Рогінський вважає, що майбутнє флотів - за безпілотними та автономними системами, хоча найближчим часом країни поєднуватимуть кораблі з екіпажами та безпілотні платформи.

Морські дрони Magura - новини

Як повідомляв Главред, морські платформи Magura почали застосовувати проти наземних цілей ще влітку. Наприкінці липня бійці Group 13 ГУР за допомогою FPV-дронів, запущених з Magura, уразили машину управління РЛС "Подлет" і запитувач "Пароль-4" у Криму. Це було перше бойове застосування морських дронів проти об’єктів на суші, продемонстроване розвідкою.

На початку серпня підрозділ провів нову операцію. Тоді Group 13 знищила "Панцир-С1", вартість якого оцінюють приблизно в 15 млн доларів. Для удару також використовували багатофункціональні платформи Magura з FPV-дронами на борту.

Морські дрони діють і біля узбережжя півострова. 7 серпня ГУР показало відео морського параду Magura біля Ялти. Операцію провели бойові платформи біля південного узбережжя окупованого Криму.

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