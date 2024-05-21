"Немає ні сил, ні засобів": чи зможе РФ підійти до Харкова і взяти під контроль траси

Зараз у російських військ є можливість на відстані 20 кілометрів діставати до окружної дороги.

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Роман Світан оцінив ризик російського наступу на Харків / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду відповів, чи існує загроза того, що росіяни можуть підійти до Харкова і взяти під контроль траси, які ведуть до міста.

На його думку, російські окупанти до Харкова точно не підійдуть.

"Щоб взяти траси, які ведуть до міста, їм потрібно пройти весь обласний центр. Основні траси там ідуть зі сходу на захід. Траси йдуть на захід і на північний захід, без контролю над Харковом до них не дістатися", - пояснив експерт.

Він додав, що зараз у російських військ є можливість на відстані 20 кілометрів діставати до окружної дороги. Але це східна траса - на Бєлгород, тому нею ніхто нічого підвозити не буде.

"Противник не рухатиметься на Харків, оскільки для цього в нього немає ні сил, ні засобів. Рух буде, в основному, у бік Вовчанська. Причому їм цікавий не сам Вовчанськ, а вихід на залізницю - на Бурлук і Куп'янськ. Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ із західного напрямку, правого берега річки Оскіл", - вважає Світан.

Дивіться інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ РФ 2024 - ситуація на Харківщині

Росія продовжує наступ у Харківській області. Окупанти прагнуть відтіснити українських захисників від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова, щоб узяти місто під вогневий контроль. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 19 травня.

За даними Sky News, українська армія очікувала наступу країни-агресора Росії в Харківській області та заздалегідь перекинула війська з Куп'янська на цей напрямок.

Ситуацію на півночі Харківщини вдалося стабілізувати, заявив днями президент Володимир Зеленський. За його словами, окупанти просунулися вглиб території України на 10 кілометрів. Мета ворога - захоплення Вовчанська.

Росія розглядає свій наступ у Харківській області як обмежену операцію в "буферній зоні", а не кампанію з метою "захоплення Харкова". Однак окупанти можуть піти і на дії більшого масштабу, пише The Washington Post.

Бої в Харківській області не матимуть вирішального впливу на війну. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

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