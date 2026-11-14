"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

Відома українська телеведуча зважилася на хірургічне втручання в Україні.

https://glavred.net/stars/bylo-bolno-freymut-pokazala-izmeneniya-posle-plasticheskoy-operacii-10812206.html Посилання скопійоване

Оля Фреймут - пластична операція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Ви дізнаєтеся:

Яку пластичну операцію зробила Оля Фреймут

Як проходила непроста реабілітація телеведучої

Телеведуча Ольга Фреймут розповіла про перенесену операцію з підтяжки грудей. Як повідомила зірка на своїй сторінці в Instagram, хірургічне втручання проводилося в Україні, а через 4 місяці після процедури вона нарешті готова продемонструвати результат.

За словами Фреймут, головним мотивом для операції стало бажання повернути звичний силует і впевненість у собі після народження трьох дітей. Телеведуча зізналася, що реабілітаційний період виявився досить важким і болісним, проте результат повністю виправдав очікування.

відео дня

Як зараз виглядає Оля Фреймут / скрін з відео

"Показую декольте після мастопексії, підтяжки грудей без імплантів. Минуло чотири місяці, і це було найкраще "рішення заради краси", яке я коли-небудь приймала. Реабілітація досить складна. Перший місяць довелося спати на спині, було боляче піднімати руки, але все це забулося, як забувається біль після пологів", - поділилася знаменитість.

Телеведуча додала, що після процедури у неї залишилися невеликі шрами, проте сучасні медичні технології дозволяють легко їх прибрати. Головне, за словами Ольги - відсутність ускладнень і внутрішній спокій.

Результат пластичної операції Олі Фреймут / скріншот із відео

"У мене залишилися невеликі шрами, які в наш час легко прибрати. Але так радісно знову мати свій силует, який трохи "зношувався" після народження трьох дітей. Ускладнень немає. Ви повернули мені впевненість і здоров’я", - підсумувала Фреймут.

Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що путініст Філіп Кіркоров заявив, що призначив опікуна для управління фінансами своїх дітей, оскільки не може їм довіряти. Також співак заговорив про власну смерть і натякнув, що зміст його заповіту стане несподіванкою для всіх.

Також помер народний артист України Євген Шах - відомий актор пішов з життя на 81-му році. Він подарував свій голос Альбусу Дамблдору в українському дубляжі саги про Гаррі Поттера, а в пам’яті колег залишився неймовірно доброю та світлою людиною.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред