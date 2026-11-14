"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

Ви дізнаєтеся:
- Яку пластичну операцію зробила Оля Фреймут
- Як проходила непроста реабілітація телеведучої
Телеведуча Ольга Фреймут розповіла про перенесену операцію з підтяжки грудей. Як повідомила зірка на своїй сторінці в Instagram, хірургічне втручання проводилося в Україні, а через 4 місяці після процедури вона нарешті готова продемонструвати результат.
За словами Фреймут, головним мотивом для операції стало бажання повернути звичний силует і впевненість у собі після народження трьох дітей. Телеведуча зізналася, що реабілітаційний період виявився досить важким і болісним, проте результат повністю виправдав очікування.
"Показую декольте після мастопексії, підтяжки грудей без імплантів. Минуло чотири місяці, і це було найкраще "рішення заради краси", яке я коли-небудь приймала. Реабілітація досить складна. Перший місяць довелося спати на спині, було боляче піднімати руки, але все це забулося, як забувається біль після пологів", - поділилася знаменитість.
Телеведуча додала, що після процедури у неї залишилися невеликі шрами, проте сучасні медичні технології дозволяють легко їх прибрати. Головне, за словами Ольги - відсутність ускладнень і внутрішній спокій.
"У мене залишилися невеликі шрами, які в наш час легко прибрати. Але так радісно знову мати свій силует, який трохи "зношувався" після народження трьох дітей. Ускладнень немає. Ви повернули мені впевненість і здоров’я", - підсумувала Фреймут.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що путініст Філіп Кіркоров заявив, що призначив опікуна для управління фінансами своїх дітей, оскільки не може їм довіряти. Також співак заговорив про власну смерть і натякнув, що зміст його заповіту стане несподіванкою для всіх.
Також помер народний артист України Євген Шах - відомий актор пішов з життя на 81-му році. Він подарував свій голос Альбусу Дамблдору в українському дубляжі саги про Гаррі Поттера, а в пам’яті колег залишився неймовірно доброю та світлою людиною.
Читайте також:
- Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"
- "Співала і плакала": чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки
- "Наламала дров": Настя Каменських розплакалася, згадуючи Київ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред