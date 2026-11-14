До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

Для компаній, термін дії статусу яких закінчується в листопаді-грудні, готують продовження ще на 31 день.

https://glavred.net/economics/do-15-predpriyatiy-poteryayut-status-kriticheskih-chto-izmenitsya-v-bronirovanii-10812149.html Посилання скопійоване

До 15% підприємств втратять статус критично важливих / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

До 15% підприємств не відповідатимуть новим критеріям критичності

Переглянуто 90% із приблизно 600 критеріїв

Статус, термін дії якого закінчується, продовжать ще на 31 день

Близько 10–15% українських підприємств, які зараз мають статус критично важливих, можуть втратити його після посилення вимог. Уряд уже переглянув 90% критеріїв, а сам статус критичності підприємствам доведеться підтверджувати за новими правилами.

Про це заявив міністр економіки та навколишнього середовища Олександр Кравченко, повідомляє Укрінформ.

відео дня

За словами міністра, мета перегляду - відокремити справді критично важливі підприємства від тих, які лише виконують важливі економічні функції.

"Наше завдання - більш цілеспрямовано підійти до цього питання, щоб відокремити критично важливі підприємства від тих, які виконують важливі економічні функції, але не є критично важливими для забезпечення України під час війни. Ми вже ухвалили рішення щодо перегляду 90% критеріїв критичності, які зараз перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції, і залишається ще 10%, які ми плануємо доопрацювати протягом найближчих тижнів. Очікуємо, що орієнтовно близько 10–15 % підприємств не відповідатимуть новим, більш жорстким правилам критичності", - сказав Кравченко.

Які підприємства збережуть статус критично важливих

Зараз в Україні діє близько 600 критеріїв критичності. Їх встановлюють міністерства, інші державні органи та обласні військові адміністрації. Після жовтневого рішення уряду Координаційний центр з організації бронювання провів уже три засідання.

Пріоритетними, за словами Кравченка, залишаться підприємства, які забезпечують:

життєдіяльність громад;

роботу та обслуговування інфраструктури;

функціонування оборонно-промислового комплексу;

інші критично важливі для економіки функції.

Після затвердження оновлених вимог органи влади перевірять підприємства, що мають чинний статус. Компанії, які не відповідатимуть новим критеріям, втратять його, однак зможуть повторно подати документи.

Що буде з бронюванням працівників

Для підприємств, у яких термін дії статусу критичності закінчується в листопаді-грудні, планують передбачити продовження ще на 31 день, щоб вони встигли адаптуватися. Підприємства ОПК та паливно-енергетичного комплексу, для яких квоту бронювання знизили зі 100% до 95%, отримають додатково 31 день на її перегляд.

Міністр також пояснив, що під час скасування бронювання слід враховувати функціональні обов’язки працівників. Насамперед йдеться про людей, які не задіяні в критичних виробничих процесах, зокрема про технологічний та інженерний персонал.

Координаційний центр з організації бронювання / Інфографіка: Главред

Чи втратять співробітники відстрочку після перегляду критеріїв?

Адвокат Анна Лисенко у коментарі виданню "Дебет-Кредит" закликала бізнес не панікувати через зміни.

"Перегляд критеріїв не означає, що всі підприємства втратять статус", - зазначила юристка.

Разом з тим вона попередила, що зволікання з документами може коштувати компаніям відстрочок для всіх заброньованих співробітників.

"Не можна втрачати час, адже скасування критичності автоматично скасовує всі відстрочки щодо бронювання", - підкреслила Лисенко.

Частину бізнесу зміни в квотах бронювання взагалі не торкнуться, пояснила адвокат.

"Якщо ваш ліміт становить 50 %, то зміни в цій частині не торкнуться вашого бізнесу", - сказала вона.

Бронювання працівників - новини

Як повідомляв Главред, у Мінекономіки планували автоматично продовжити статус критичності до 1 лютого 2027 року для підприємств, у яких він закінчується в листопаді-грудні 2026 року. Компанії, які отримали статус за критеріями, що втратили чинність, його позбавлять. При цьому вони зможуть одразу подати нову заявку, якщо відповідають іншим чинним підставам.

Зміни пов’язані з рішенням Кабміну від 27 жовтня 2026 року про оновлений порядок отримання статусу. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що бронювання 100% співробітників більше не буде автоматичним, зокрема в енергетиці та ОПК. Новий механізм планують затвердити до 1 грудня.

Раніше глава уряду заспокоював керівників стратегічних виробництв. За словами Корецького, для справді критичних підприємств оборонного та енергетичного комплексів радикальних змін не буде. Остаточні рішення тоді ще не були ухвалені.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред