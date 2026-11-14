Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

Відомий актор театру та кіно пішов з життя у віці 80 років.

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Помер Євген Шах / колаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

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На 81-му році життя помер відомий український актор, народний артист України Євген Шах. Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Facebook, якому артист присвятив близько 60 років свого творчого життя.

Глядачі знали й любили Євгена Михайловича не тільки за яскраві театральні постановки та ролі в кіно (зокрема у фільмах "Вкрадене щастя", "Я поруч" та "Та не буває"), а й за видатні роботи у сфері дубляжу. Саме його голосом в українському дубляжі говорив директор школи чарівництва та магії Гоґвортс Альбус Дамблдор із культової саги про Гаррі Поттера. Колеги запам’ятали актора як неймовірно світлу, чуйну й добру людину, чия душа наповнювала теплом усіх навколо.

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Євген Шах - ролі / фото: facebook.com, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

"Є люди, чия присутність робить життя світлішим - не гучними словами чи великими жестами, а своєю добротою, щирістю, умінням бути поруч, підтримати, розсмішити, подарувати тепло навіть у найважчі дні. Саме таким ми назавжди запам’ятаємо нашого друга й колегу, народного артиста України Євгена Шаха", - йдеться у повідомленні театру.

У колективі зазначили, що Шах був невід’ємною частиною їхньої великої творчої родини, а його щирість і талант назавжди залишаться в серцях глядачів. Колеги подякували долі за можливість працювати поруч із видатним артистом.

Євген Шах - народний артист України / фото: facebook.com, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

"Неймовірно світла, щира, добра людина. Талановитий актор, який умів бути справжнім і на сцені, і в житті. У Євгена Михайловича було стільки душевного тепла, людяності та любові до людей, що здавалося, цього вистачить на всіх, хто опинився поруч. Ми безмежно вдячні долі за те, що мали щастя знати його, працювати поруч, ділити з ним сцену, радості та переживання", - додали в театрі, висловивши співчуття рідним і близьким актора.

Нагадаємо, звання народного артиста України Євгенію Шаху було присвоєно ще в березні 2006 року. За десятиліття творчого шляху він створив десятки незабутніх образів як на театральних підмостках, так і на телеекранах.

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