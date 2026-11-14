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У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених - діти

Олексій Тесля
14 листопада 2026, 17:00
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Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Вознесенівський район Запоріжжя зросла.
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У Запоріжжі багато поранених внаслідок ударів РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі зросла
  • В результаті ворожих обстрілів травмовано десятки людей, серед них троє дітей

В результаті удару російських окупаційних військ по Запоріжжю в суботу, 14 листопада, багато поранених, серед них - діти.

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Вознесенівський район Запоріжжя зросла до 17 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

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"Серед поранених – двоє дітей, вісім жінок і п’ятеро чоловіків. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу", – написав він.

Подробиці ударів по Запоріжжю

У свою чергу в Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів травмовано 22 особи, серед них троє дітей.

Реактивний
/ Інфографіка: Главред

"За попередніми даними, двадцять дві особи отримали поранення, серед яких 6-місячне немовля, 2-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники провели обстеження територій з метою виявлення постраждалих та надання їм допомоги. Кількість постраждалих уточнюється. У результаті обстрілів за різними адресами пошкоджено фасади та скління багатоквартирних житлових будинків і навчального закладу, 7 легкових автомобілів та дорожнє покриття", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Зазначимо, що раніше було опубліковано інформацію про постраждалих у Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок удару РФ. Крім того, троє людей, у тому числі немовля, постраждали в Хортицькому районі міста.

  • РФ завдала удару по Запоріжжю
    РФ завдала удару по Запоріжжю Facebook/DSNSZP
  • РФ завдала удару по Запоріжжю
    РФ завдала удару по Запоріжжю Facebook/DSNSZP
  • РФ завдала удару по Запоріжжю
    РФ завдала удару по Запоріжжю Facebook/DSNSZP
  • РФ завдала удару по Запоріжжю
    РФ завдала удару по Запоріжжю Facebook/DSNSZP
  • РФ завдала удару по Запоріжжю
    РФ завдала удару по Запоріжжю Facebook/DSNSZP

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше країна-агресор Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитячий садок; за даними місцевої влади, поранено щонайменше десять осіб.

Нагадаємо, що для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, однак влучання зафіксовано в 24 місцях, а уламки збитих апаратів впали ще в 10.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ реактивними дронами. У Солом’янському районі внаслідок влучання БПЛА сталася пожежа з третього по шостий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку. У результаті ворожого удару загинула 44-річна жінка.

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