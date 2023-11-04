"Війна зайшла в глухий кут": на Заході обговорюють з Україною мирні переговори з РФ - NBC

В України є час до кінця року, після чого нібито будуть чіткіші заклики до мирних переговорів.

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Західні чиновники побоюються, що війна зайшла в глухий кут / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, depositphotos.com/ua

Офіційні особи США та Європи обговорюють з українським урядом можливі мирні переговори з країною-агресором Росією для припинення війни. Про це пише NBC з посиланням на одного чинного високопоставленого чиновника США і одного колишнього високопоставленого американського чиновника, знайомого з ходом дискусій.

За словами співрозмовників видання, розмови включали в себе дуже загальні відомості про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди.

За даними видання, перша така зустріч відбулася ще в жовтні, і чиновники вважають, що в України є час до кінця року, після чого будуть чіткіші заклики до мирних переговорів.

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Як пише видання, американські та європейські чиновники побоюються, що війна зайшла в глухий кут і що вони не зможуть продовжувати надавати допомогу Україні.

"Представники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в України закінчуються сили, в той час як у Росії запаси здаються нескінченними", - пишуть журналісти.

Зазначається, що деякі американські військові чиновники в приватному порядку почали використовувати термін "патова ситуація" для опису ситуації на фронті.

Видання також пише про те, що президент США Джо Байден нібито стурбований тим, що Збройні Сили України виснажуються. За словами одного зі співрозмовників, США і союзники можуть надати Україні зброю, "але якщо в України немає компетентних сил, щоб її використовувати, це марно".

Чи готовий Путін до переговорів

Два американських чиновника зазначили, що в адміністрації Байдена не бачать ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з Україною. Західні чиновники кажуть, що Путін все ще вірить, що він може продовжувати боротьбу, поки США та їхні союзники не втратять внутрішню підтримку в питанні фінансування України або поки постачання Києву зброї та боєприпасів не стане занадто дорогим.

За даними Пентагону, адміністрація Байдена витратила 43,9 мільярда доларів на допомогу щодо забезпечення безпеки України після російського вторгнення в лютому 2022 року. Американський чиновник каже, що у адміністрації залишилося близько 5 мільярдів доларів, які вона повинна відправити в Україну, перш ніж гроші закінчаться.

Також видання зазначає, що громадська підтримка допомоги Україні знижується, оскільки прогрес у контрнаступі України був дуже повільним, і надія на те, що Україна доб'ється значних успіхів, згасає.

Мирні переговори з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, стверджує, що Україна не проводить жодних непублічних переговорів з країною-агресором. Водночас, він зазначає, що будь-які переговори неможливі, поки російські війська залишаються на території України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не сяде за стіл переговорів, поки російські війська не покинуть окуповані території.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявив: якщо почнеться скорочення підтримки, яку Україні зараз надають країни Заходу, то це означатиме, що офіційний Київ хочуть схилити до переговорів з країною-агресором РФ.

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