Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

Як каже політолог Андрій Золотарьов, форма "мир в обмін на території" улюблена деякими європейськими та американськими політиками.

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Як каже Андрій Золотарьов, ситуація із Західною підтримкою України - непроста / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Якщо почнеться скорочення підтримки, яку Україні зараз надають країни Заходу, то це означатиме, що офіційний Київ хочуть схилити до переговорів з країною-агресором РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Да. Форма "мир в обмін на території" улюблена деякими європейськими та американськими політиками, але щодо того, що це угода з дияволом, ніхто, на жаль, не рефлексує. А приклад Вірменії наочно показує, що надія на "доброго дядька", не важливо, з Кремля він або з Вашингтона, обертається великою трагедією", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія. відео дня

Переговори з Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок зменшення підтримки України з боку союзників, цілком можлива так звана заморозка бойових дій, яка призведе до початку переговорів з Росією за певними кейсами, вважає експерт Віталій Кулик.

Також, Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше цього року. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі.

Водночас, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, офіційний Київ самостійно вирішуватиме питання переговорів з Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак ніяких переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним не буде.

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