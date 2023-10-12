УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

Дмитро Відоменко
12 жовтня 2023, 12:54 оновлено 12 жовтня, 14:52
Як каже політолог Андрій Золотарьов, форма "мир в обмін на території" улюблена деякими європейськими та американськими політиками.
Золотарьов, переговори
Як каже Андрій Золотарьов, ситуація із Західною підтримкою України - непроста / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Якщо почнеться скорочення підтримки, яку Україні зараз надають країни Заходу, то це означатиме, що офіційний Київ хочуть схилити до переговорів з країною-агресором РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Да. Форма "мир в обмін на території" улюблена деякими європейськими та американськими політиками, але щодо того, що це угода з дияволом, ніхто, на жаль, не рефлексує. А приклад Вірменії наочно показує, що надія на "доброго дядька", не важливо, з Кремля він або з Вашингтона, обертається великою трагедією", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

відео дня

Переговори з Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок зменшення підтримки України з боку союзників, цілком можлива так звана заморозка бойових дій, яка призведе до початку переговорів з Росією за певними кейсами, вважає експерт Віталій Кулик.

Також, Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше цього року. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі.

Водночас, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, офіційний Київ самостійно вирішуватиме питання переговорів з Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак ніяких переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним не буде.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Андрій Золотарьов мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

15:03 Україна
ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:59 Україна
Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

14:29 Політика
Всі головні новини

Останні новини

15:03

Війська РФ возять "зуби дракона" і готуються до оборони Маріуполя - партизани

14:59

ЗСУ можуть звільнити Токмак та вийти до Азовського моря - екскомандир "Айдару"

14:58

Сонячне затемнення у жовтні: чого у жодному разі не можна робитиВідео

14:31

Шон Пенн захопився Зеленським і пояснив, чим той відрізняється від інших президентів

14:29

Окупанти Росії мають намір перейти в наступ: Єрмак розкрив плани ворога

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
14:26

Що означають однакові цифри на годиннику: магічне значення чисел вас здивує

14:16

Це місто може опинитися в котлі: генерал-лейтенант розкрив план наступу РФ

13:43

Китайський гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Бикам - покупки, Змії - проведіть час з сім'єю

13:37

Як мити автомобіль взимку: прості правила для неймовірного результату

Реклама
13:27

"Кондратюк забирає мою військову зарплату": Козловський прокоментував конфлікт

13:20

Що можна зробити з коробок від взуття: 5 неймовірно корисних речей

12:54

Політолог пояснив, чи буде Захід схиляти Київ до переговорів з Москвою

12:33

"Цього не можна допускати": Буданов повідомив скільки ще Росія зможе вести війну

12:28

Тарифи на комуналку: коли можуть подорожчати і як сильно доведеться розщедритися

12:26

"Я маю 100% проблеми постійно": Зеленська поскаржилася на нічні складності

12:01

Відомий український співак скасував гастролі в США, щоб піти на фронтВідео

11:43

Знайти кролика за 7 секунд: незвичний тест на перевірку уважності

11:39

Салат Божевільна насолода: унікальний і забутий рецепт з 90-хВідео

11:39

Логістика РФ буде зруйнована: на Донбасі "втомився" важливий для росіян містФотоВідео

11:26

Favbet Foundation передав на південний напрямок позашляховик Nissan Navara

Реклама
11:18

Маск погрожував спалити Warner Bros, якщо вона виріже Ембер Херд з "Аквамена 2"

11:13

Заходять в тил росіянам: ЗСУ розкрили деталі успішного прориву на Сході

11:02

Все через СРСР: чому УШМ називають "болгаркою"

10:46

Померла молодша сестра: у Даніеля Салема сталося жахливе горе в родині

10:31

"Вибилися з графіка": Буданов змінив свій прогноз про завершення війни

10:25

Психологічний тест по оптичній ілюзії покаже, оптиміст ви чи песиміст

10:23

Журналіст пояснив, чи може глобальна війна початися з Близького Сходу

10:23

Удар по Чорноморському флоту: ЗСУ підтвердили підрив корабля "Павел Державин"

10:02

Бої не вщухають третю добу: подробиці найбільшого наступу РФ на Авдіївку з початку війни

09:36

Заходили з півночі: Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині

09:32

У ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни

09:28

"Санкції неприпустимі": український парламент висловив беззастережну підтримку Азербайджану

09:08

"На нас чекає битва за електроенергію": Буданов дав невтішний прогноз на зиму

09:07

У пачці більше повітря, ніж чіпсів: чому нас "дурять" виробники

08:53

Буданов розповів, що сталося зі здоров'ям Кадирова

08:40

Чому українці не можуть бути на боці м'ясників ХАМАСПогляд

08:36

Що буде з українською економікою до кінця року: МВФ озвучив прогноз

08:25

У ЗСУ є все, щоб продовжувати контрнаступ взимку - Умеров

08:16

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2023: Стрільцю - сварка з другом, Козорігу - боротьба з начальником

08:15

Сонячне і місячне затемнення в жовтні: яким знакам чекати щастя, яким – неприємностейВідео

Реклама
08:14

Мати путініста Пригожина вибрала залишатися під обстрілами в Ізраїлі, аби не повертатися в Росію

08:14

ПриватБанк блокує перекази і закриває рахунки: хто може потрапити під "роздачу"

07:34

РФ атакувала Україну дронами: знищено 28 "шахедів", є влучання

07:04

Яке свято завтра 13 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Лише найкмітливіші побачать сову за 10 секунд: оптична ілюзія, яка випробовує уважність

06:46

США можуть об'єднати в один пакет фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню - NBC News

06:35

Як сказати українською "входить во вкус": Авраменко назвав милозвучні відповідникиВідео

06:10

Четверта світова і перша ядерна війна набирає обертівПогляд

04:47

"Бавовна" буде: у ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет у Криму

04:28

"Щомісяця по 70 тисяч": Рустамзаде розповів про масштабну мобілізацію в РФ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти