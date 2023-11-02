Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

Михайло Подоляк пояснив, що означають слова Валерія Залужного щодо переходу до позиційної війни.

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Михайло Подоляк прокоментував заяви Валерія Залужного / Колаж: Главред, Фото: Facebook / 80brigade, Facebook / mpodolyak2, Facebook / CinCAFU

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував заяви головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, слова Залужного щодо "глухого кута" означають, що на сьогодні війна перейшла в позиційну, стаціонарну фазу.

"Як тільки ми отримаємо необхідні інструменти, ми можемо на тому чи іншому напрямку перевести позиціонку в маневрену війну і збільшити обсяг наших ініціатив", – пояснив представник ОП.

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Він каже, що не менш важливим є ефективне управління військами – йдеться про швидке прийняття рішень на місцях, що передбачає більшу самостійність сержантського складу.

"Я думаю, що просто до такої масштабної, в кількісному розумінні цього слова, війни ніхто не готувався. Жодна промисловість жодної країни не готувалася", – зазначив співрозмовник.

Що потрібно для переходу до маневреної війни

Для цього, як переконаний Подоляк, необхідно виконати три головні кроки:

розірвати логістику забезпечення ворога за допомогою далекобійних ракет і дронів;

знищити систему радіоелектронної боротьби противника;

посилити присутність ЗСУ в повітрі.

Про що говорив Залужний

Раніше Залужний заявив про те, що Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. "Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Залужний також назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ. Головком ЗСУ визнав, що його план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

Крім того, Залужний підкреслив, що обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними. Багато систем були найбільш актуальні для України ще в минулому році, підкреслив головком ЗСУ.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вибивають артилерію військ РФ: ворог зазнав найбільших за всю війну втрат. Артилерія - одна з найсильніших компонент окупантів Росії на полі бою, піхота у ворожих військ непрофесійна, сказав Олександр Бородін.

Нагадаємо, в РНБО відповіли на скандальну статтю Time про війну і втрати ЗСУ. Відомості про втрати України у війні, опубліковані в журналі Time журналістом Саймоном Шустером, не відповідають дійсності.

Раніше експерт Валерій Клочок заявив про те, що термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю. Гаряча фаза може припинитися до Нового року. Але є ще 2-й варіант подій - зупинка війни і передача окупованих територій Україні протягом років.

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