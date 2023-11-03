Таємні переговори з Москвою: Кулеба поставив остаточну крапку у цьому питанні

Дмитро Кулеба відповів, чи ведуться непублічні переговори з росіянами. За словами глави МЗС, переговори почнуться тоді, коли Росія піде геть з України

https://glavred.net/ukraine/taynye-peregovory-s-moskvoy-kuleba-postavil-okonchatelnuyu-tochku-v-etom-voprose-10513669.html Посилання скопійоване

Кулеба повідомив, чи веде Київ таємні переговори із Москвою / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, kremlin.ru

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, стверджує, що Україна не проводить жодних непублічних переговорів з країною-агресором. Водночас, він наголошує, що будь-які переговори неможливі, поки російські війська залишаються на території України. Про це він заявив в ефірі ранкової програми телеканалу ZDF у п’ятницю.

"Ні", - коротко відповів Кулеба на запитання модераторки, чи не веде Україна переговорів з РФ "за закритими дверима".

Глава української дипломатії зазначив, що формула миру базується на необхідності поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

відео дня

"Якщо перекладати з дипломатичної (мови - ред.) на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори", - сказав Кулеба.

Також, коментуючи ситуацію з ракетами великої дальності Taurus, які Україна просить передати ще з весни, Кулеба вказує, що "питання залишається відкритим, проте Німеччина потребує часу". Цей аргумент був висловлений як у публічних, так і в конфіденційних розмовах з українськими партнерами. Міністр підкреслює, що Україна побудувала довіру зі своїми партнерами, і тому їм не варто хвилюватися, що надана зброя буде використана не відповідно до їхніх запитів.

Паралельно Дмитро Кулеба висловив подяку уряду ФРН за постачану систему ППО Patriot, яка допоможе захистити українську інфраструктуру.

Вцілому, у Києві відмічають, що рівень підтримки з боку західних партнерів залишається стабільним. Однак через конфлікт на Близькому Сході, увага засобів масової інформації до українського конфлікту зменшилася, визнав глава МЗС.

"Що довше триває ця війна, то більше ресурсів вона забиратиме", - зазначив Кулеба, говорячи про Близький Схід. Однак, на його думку, "в основних столицях є дуже чітке розуміння того, що поставлено на карту - як в Україні, так і на Близькому Сході", - резюмував Кулеба.

Формула миру Володимира Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за слвами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україні вже півроку як не пропонують віддати частину своїх територій країні-агресору Росії в обмін на завершення війни. Формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримують 66 держав, серед яких і країни Глобального Півдня.

Також, після саміту радників на Мальті, на якій обговорювалася Формула миру, президент України Володимир Зеленський поділився позитивними новинами.

Водночас, як сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Росія намагатиметься заморозити війну проти України. Вона робила це ще з перших днів війни у 2014 році, і тепер вона хоче це зробити після того, як почала повномасштабну війну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.