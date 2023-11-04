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Патрушев дав відмах: розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні

Олексій Тесля
4 листопада 2023, 01:30
У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.
Клаптик
Валерій Клочок спрогнозував сценарій завершення війни / Колаж: Главред, Фото: klochok.com.ua, scrf.gov.ru, mil.ru

У РФ формується група силовиків, яка може сформувати інший порядок денний в переговорах по Україні, заявив політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Він не виключив, що в цю групу може входити міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Росгвардіі Віктор Золотов. Таку думку він озвучив в інтерв'ю Главреду.

"Ця група зараз дуже потужна, і має можливість сформувати інший порядок денний в переговорах по Україні", - зазначив експерт.

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При цьому він нагадав про те, що під час візиту до Китаю Шойгу зробив резонансну заяву щодо політичної можливості переговорів з Україною про припинення війни.

"При цьому він не говорив про умови, які озвучував Путін (денацифікація, демілітаризація і відмова від вступу в НАТО). У Шойгу про це не йшлося зовсім – він сказав, що ми можемо говорити про прийнятні умови, одна з яких полягає у визнанні Росії світом як ядерної держави", - сказав співрозмовник.

При цьому він не виключає того, що головним спонукальним мотивом стало бажання зняття санкцій з РФ і відновлення отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів.

"А це можливо тільки в разі припинення війни і подальших мирних переговорів. Саме про це і говорив Шойгу в Пекіні. Не Лавров, ні Путін, а саме Шойгу, який раніше ніколи за визначенням не говорив про такі речі. І я більше ніж переконаний, що його словами говорив Патрушев – це було саме за його вказівкою, а не Путіна", - додав Клочок.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

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Микола Патрушев Сергій Шойгу війна Росії та України Валерій Клочок
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