"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

Секретар РНБО відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю.

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Олексій Данилов прокоментував можливість переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: РНБО, скріншот YouTube

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував пропозиції щодо припинення вогню в Україні за посередництва Китаю.

За його словами, Україна не сяде за стіл переговорів, доки російські війська не покинуть окуповані території. Про це секретар Ради безпеки заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Він наголосив, що Москва вже "втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни як Китай, Північна Корея та Іран".

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Водночас секретар РНБО відкинув можливість припинення вогню за посередництва Китаю. "Немає жодних переговорів, доки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включаючи Крим", - переконаний він.

Крім того, Данілов назвав російського диктатора Володимира Путіна "терористом", додавши, що "сучасний Гітлер на ім'я Путін убив 500 наших дітей".

Раніше повідомлялося, що Путін вибухнув заявою про контрнаступ і заклянчив в України переговори. Кремлівський диктатор Володимир Путін "не побачив" результатів контрнаступу сил оборони України та великих втрат у лавах російських окупаційних військ.

Нагадаємо, в ОП заявили про те, що РФ домагається капітуляції, переговори їй не потрібні . Агресор Росія має програти розв'язану проти України війну – це найоптимальніший варіант досягнення миру, сказав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Раніше на прес-конференції в Пекіні Путін вибухнув тирадою творів та абсурду. Зокрема, він вигадав нібито сигнали Києва про "переговори" з Москвою і натякнув на "діалог". Путін розмріявся, щоб українська влада сіла за стіл переговорів із представниками кремлівської влади.

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