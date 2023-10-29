Мирні переговори з Путіним: Подоляк пояснив слова прем'єра Словаччини Фіцо

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова нового прем'єра Словаччини, Роберта Фіцо, про можливість мирних переговорів з РФ.

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Подоляк пояснив слова прем'єра Словаччини Фіцо про мирні переговори з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В Європі зрозуміли, що Україна не дозволить РФ продовжувати свій наступ, і тепер можна розглядати питання про більш конкретні питання чи можливості для переговорів. Таку точку зору висловив радник глави Офісу президента, Михайло Подоляк коментуючи заяву нового прем'єра Словаччини, Роберта Фіцо, про можливість мирних переговорів з РФ. Про це він заявив в ефірі телеканалу "FREEDOM".

"Тут два підвисновки таких - перше, спокійно ставимося до будь-яких публічних дискусійних заяв тих чи інших представників різних політичних еліт різних, різних національних політичних еліт - вони орієнтуються на свій електорат, вони орієнтуються на свій внутрішній політичний порядок денний", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що після 600 днів війни в Європі абсолютно точно розуміють - "Україна не дозволить Росії кудись йти".

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"...ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо на початку війни всі думали, що Росія швидко захопить Україну і потім буде загрожувати... європейським країнам..., то зараз вони чітко розуміють, що Україна нікуди Росію вже не пропустить,... і далі можна спокійно міркувати про якісь там ефемерні матерії, ну і відповідно вести дискусії, що важливіше - шматок ковбаси на столі сьогодні з більшою жирністю чи сметани з вищою жирністю, ну, чи гарантії того, що все-таки є певні глобальні правила, за якими всі мають жити і строго їх дотримуватися", - поділився радник.

На його думку, на це варто реагувати спокійно. Подоляк підкреслює, що потрібно і далі вести переговори із нашими союзниками та партнерами.

"У нас є хороша, виражена проукраїнська коаліція, куди входять багато європейських країн, в тому числі вони точно розуміють, що потрібно робити з точки зору подальших подій і по лінії фронту і в цілому підтримки України, і відповідно вони це будуть продовжувати робити...", - додав Подоляк.

Переговори із Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба, відзначив, що Україна буде готова розглядати можливість переговорів з Росією лише після повного виведення російських військ з нашої території.

Водночас, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, ініціативи, які висуває очільник Кремля Володимир Путін, щодо "переговорів", мають приховану мету. Росія не має наміру проводити чесний діалог, а намагається досягти "капітуляції" України. Для досягнення миру Москва має зазнати поразки в цьому конфлікті.

Також, секретар Ради національної безпеки і оборони України, Олексій Данілов зазначив, що пропозиції щодо припинення вогню в Україні за посередництва Китаю не знайдуть підтримки в Україні. Київ не готовий до переговорів, доки російські війська не виведуть з окупованих територій.

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