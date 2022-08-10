"Вали всіх": ідентифіковано окупанта, який особисто віддавав накази розстрілювати українців

Антон Струєв скоював військові злочини в Україні / Фото facebook.com/VenediktovaIryna

Співробітники Служби безпеки України перехопили телефонну розмову, під час якої російський загарбник віддає наказ розстріляти цивільних українців у Броварському районі Київської області, і розшукали свідка, якому вдалося вижити. Скоїв злочин окупант Антон Струєв.

Загарбник також особисто катував українців під час допитів у березні 2022 року.

"Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв з позивним "Беркут" наказав розстріляти цивільних, СБУ знайшла чоловіка, який вижив. Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру за ст. 438 ККУ – порушення законів і звичаїв війни", – зазначили в СБУ.

За даними Служби безпеки, Струєв особисто віддавав накази про розстріл мирних жителів під час окупації Броварського району Київщини.

"У розпорядженні СБУ - перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ: "Та валіть там усіх!". А в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних жителів і жорстоко допитував їх", – йдеться у повідомленні.

СБУ також вдалося знайти місцевого жителя, якому вдалося вижити після того, як за наказом Струєва російські окупанти намагалися його застрелити.

"Встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного жителя, який випадково опинився поруч. Окупанти залишили чоловіка помирати. Після важкого поранення той вижив. Він упізнав свого вбивцю і готовий свідчити проти нього в Міжнародному суді", – розповіли в СБУ.

Антон Струєв народився в місті Кувандик Оренбурзької області РФ. Навесні 2022 року командував ротою окремої мотострілецької бригади.

9 травня бригаді, в якій служить окупант, президент РФ Володимир Путін присвоїв "почесне звання".

Військові злочини Росії в Україні

Російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, була навідницею. Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови із сестрою, що був опублікований в липні.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання і вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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