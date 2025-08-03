Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

Путін у відповідь посилить тиск на Україну на фронті, вважає Юрій Федоренко.

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Трамп тисне на Путіна, щоб він припинив війну - військовослужбовець ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот YouTube

Коротко:

Трамп послав сигнал не Медведєву, а Путіну

Трамп тисне на Путіна, але глава Кремля його проігнорує

Путін посилить військовий тиск на Україну на полі бою

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відправити ядерні підводні човни ближче до країни-агресора Росії - реакція не на слова Медведєва, а сигнал главі Кремля Володимиру Путіну, який не хоче завершувати війну. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

"Відповідь Трампа була відповіддю Путіну"

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Трамп чинить тиск на Путіна.

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"Думаю, що відповідь Трампа Медведєву була насправді відповіддю Путіну. Практично щодня, а іноді кожні декілька годин, Трамп у той чи інший спосіб тисне на господаря Кремля: скорочує термін ультиматуму, натякає на збільшення військової допомоги Україні, запроваджує мита і штрафи за торгівлю з РФ", - вважає Федоренко.

Комбінований тиск на Кремль

На думку військового, Трамп застосовує "комбінований вплив" на Кремль, щоб отримати до 8 серпня якийсь результат. В ідеалі - мирну угоду Києва і Москви.

Путін посилить військовий тиск на Україну

Військовий вважає, що Путін проігнорує тиск з боку Трампа, проте ефект від його впливу на Кремль позначиться на ситуації на фронті в Україні.

"Його відчує Україна, його відчує фронт. Чекаємо нових постачань зброї від західних партнерів, працюємо далі", - наголосив Юрій Федоренко.

Ультиматум Трампа і реакція Путіна - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп оголосив про новий ультиматум Росії. Зокрема, 28 липня він скоротив термін своєї вимоги щодо миру в Україні з 50-ти до 10-12 днів. Якщо Кремль не виконає ультиматум, на економічних партнерів Москви чекають санкції.

Путін у відповідь вибухнув ультиматумами на адресу України: він зажадав, мовляв, вивести війська з чотирьох регіонів - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмови Києва від НАТО і нейтрального статусу української держави.

Трамп хотів би, щоб до 9 серпня Україна і РФ уклали мир, сказав посол США в ООН Джон Келлі. За його словами, Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру.

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Про персону: Юрій Федоренко Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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