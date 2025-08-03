Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

Коротко:
- Трамп послав сигнал не Медведєву, а Путіну
- Трамп тисне на Путіна, але глава Кремля його проігнорує
- Путін посилить військовий тиск на Україну на полі бою
Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відправити ядерні підводні човни ближче до країни-агресора Росії - реакція не на слова Медведєва, а сигнал главі Кремля Володимиру Путіну, який не хоче завершувати війну. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.
"Відповідь Трампа була відповіддю Путіну"
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що Трамп чинить тиск на Путіна.
"Думаю, що відповідь Трампа Медведєву була насправді відповіддю Путіну. Практично щодня, а іноді кожні декілька годин, Трамп у той чи інший спосіб тисне на господаря Кремля: скорочує термін ультиматуму, натякає на збільшення військової допомоги Україні, запроваджує мита і штрафи за торгівлю з РФ", - вважає Федоренко.
Комбінований тиск на Кремль
На думку військового, Трамп застосовує "комбінований вплив" на Кремль, щоб отримати до 8 серпня якийсь результат. В ідеалі - мирну угоду Києва і Москви.
Путін посилить військовий тиск на Україну
Військовий вважає, що Путін проігнорує тиск з боку Трампа, проте ефект від його впливу на Кремль позначиться на ситуації на фронті в Україні.
"Його відчує Україна, його відчує фронт. Чекаємо нових постачань зброї від західних партнерів, працюємо далі", - наголосив Юрій Федоренко.
Ультиматум Трампа і реакція Путіна - новини за темою:
Як повідомляв Главред, Трамп оголосив про новий ультиматум Росії. Зокрема, 28 липня він скоротив термін своєї вимоги щодо миру в Україні з 50-ти до 10-12 днів. Якщо Кремль не виконає ультиматум, на економічних партнерів Москви чекають санкції.
Путін у відповідь вибухнув ультиматумами на адресу України: він зажадав, мовляв, вивести війська з чотирьох регіонів - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмови Києва від НАТО і нейтрального статусу української держави.
Трамп хотів би, щоб до 9 серпня Україна і РФ уклали мир, сказав посол США в ООН Джон Келлі. За його словами, Вашингтон готовий вжити додаткових заходів для забезпечення миру.
Інші новини:
- У Третій штурмовій назвали головну умову для перемоги України у війні
- Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на переговори
- Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна
Про персону: Юрій Федоренко
Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.
З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.
9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред