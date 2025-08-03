'ЗСУ довелось відійти': чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

Українські бійці намагаються відновити ситуацію на фронті.

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Ситуація в Запорізькій області / колаж: Главред, фото: deepstatemap, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

Окупанти не захопили Кам'янське повністю

Ворог знищив позиції ЗСУ в середині населеного пункту

Наразі ЗСУ хочуть повернутись та відновити ситуацію

Армія країни-агресора Росії не захопила Кам'янське, що в Запорізькій області, а лише знищила позиції ЗСУ в середині населеного пункту. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Цей населений пункт дійсно він розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній околицях", - наголосив він. відео дня

Речник зауважив, наразі українські війська намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті", - додав Волошин.

За його словами, населений пункт був поділений на дві частини.

"Кам'янське було поділене навпіл річкою. На одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацією і артилерією, зруйнував ці позиції. Нам довелось вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки", - підсумував він.

Бої в Запорізькій області

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко говорив, що 29 червня у Мелітополь прибули 15 вантажівок з чеченцями. Їх планують перекинути у Запорізьку область для наступів.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що на фронті залишаються найбільш критичними три напрямки: Покровський, Лиманський та Новопавлівський. Останні дні там фіксують десятки атак щодоби та спроби окупаційних військ країни-агресорки Росії прорвати українську оборону.

Також відомо, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

Крім того, окупанти намагаються просунути наратив про захоплення Часового Яру, однак реальна ситуація на фронті свідчить про інше. Місто й надалі залишається під контролем українських захисників.

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Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

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