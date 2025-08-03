Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України

Руслана Заклінська
3 серпня 2025, 21:32
723
Військові мали червоні стрічки на рукавах, подібні до тих, що використовують російські окупанти в Україні.
В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України
У Гомелі помітили бронетехніку, схожу на російську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • У Гомелі помітили бронетранспортери з протидронними "мангалами"
  • Командири БТР мали червоні стрічки, подібні до тих, що використовують росіяни
  • У ЦПД кажуть, що реальної воєнної загрози з Білорусі немає

У білоруському місті Гомель помітили бронетранспортери, частина яких була обладнана протидронними "мангалами". Водночас на техніці були нанесені невідомі тактичні знаки червоного кольору у вигляді квадратів. Про це повідомив білоруський канал BelVarta.

"БТР із червоними квадратами на міських вулицях! Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. Учора, 2 серпня, прямо на міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними джерела, у Гомелі 2 серпня на вулицях з’явилися БТРи з червоними квадратами, які раніше ніде не фіксувалися. Крім того, командири цих бойових машин мали на рукавах червоні стрічки - такі ж використовують підрозділи російських окупантів в Україні.

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", - зазначили у каналі.

Дивіться відео техніки з червоними знаками у Гомелі:

В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України
Техніка з невідомими символами у Білорусі / Фото: скріншот

Коментар ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України ставляться до цієї інформації скептично. Керівник Центру Андрій Коваленко заявив, що наразі реальної воєнної загрози з боку Білорусі немає.

"Ворог використовує тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів проти нас. На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз", - наголосив він.

Наступ з Білорусі - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські прикордонники не фіксують скупчення ворожих військ на кордоні з Білоруссю. Напрямок залишається потенційно загрозливим. Загроза зросте у вересні через спільні російсько-білоруські військові навчання.

Також речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі немає сформованих ударних угруповань, які загрожували б Україні. Проте небезпека провокацій зберігається.

Крім цього, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь наразі не планує кроків проти України, а Лукашенко категорично проти цього.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Білорусь військова техніка Гомель новини Білорусі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна готує сюрприз для ворога: ЗМІ розкрили, яка українська зброя лякає Росію

Україна готує сюрприз для ворога: ЗМІ розкрили, яка українська зброя лякає Росію

22:10Війна
Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

21:48Війна
В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України

В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України

21:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

Останні новини

22:46

Накинулися з битами і трубами на військових ТЦК - деталі нападу на Миколаївщині

22:10

Україна готує сюрприз для ворога: ЗМІ розкрили, яка українська зброя лякає Росію

22:06

Путін втілює в життя те, про що він мріяв понад тридцять роківПогляд

21:48

Сигнал Путіну від Трампа: військовий вказав на нюанс із ядерними підводними човнами

21:32

В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для УкраїниВідео

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
21:11

Лише одна ложка: садівник розповів, яке підживлення потрібне лохині влітку

20:55

Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна

20:18

Трамп карає Індію за нафту від Путіна, Нью-Делі в тривозі від нових кроків - FT

20:03

Чи може подружжя бути хрещеними для однієї дитини: священник дав чесну відповідьВідео

Реклама
19:59

Новий акцент Білого дому: в адміністрації Трампа зробили гучну заяву про Україну

19:15

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

19:10

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

18:59

Путін заговорив про "Орєшнік": експерт розкрив, кому насправді адресований меседж

18:44

Врожай картоплі впав на 25-30%: аграрій розповів, чи злетять до небес ціни восени

18:40

Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

17:36

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

17:27

Ера "пікселя" закінчується: ЗСУ отримають форму нового зразка

17:12

Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії: Зеленський зробив заяву

16:46

Дмитро Кулеба показав своє усміхнене щастя з коханою

16:32

Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

Реклама
16:24

"Вони плюють на мене": Іво Бобул розкритикував роботу Пивоварова і Тополі

16:06

Після ударів по мосту у Херсоні: чи наважаться росіяни штурмувати місто

15:43

Що в жодному разі не можна дарувати 4 серпня: прикмети, які вбережуть від втрати щастя

15:36

Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ - що про нього відомо

15:32

У Третій штурмовій назвали головну умову для перемоги України у війні

15:31

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

15:10

Почервоніють за лічені дні: безкоштовний розчин допоможе зібрати стиглі томати

14:50

Індія закуповуватиме нафту у РФ, незважаючи на погрози Трампа - Bloomberg

14:43

В Україну повертається сильна спека: де буде найгарячіше

14:32

"Є можливість": як Юрій Нікітін відреагував на заяву дружини про розставання

14:23

"ЗСУ довелось відійти": чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

13:58

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

13:45

Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

13:42

Настя Каменських розкрила правду про шлюб із Потапом: "Нікуди і ніколи"Відео

13:30

Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

12:58

Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Овнам - потрясіння, Тельцям - розбрат

12:50

Чому 4 серпня забороняється довго спати: яке церковне свято

12:45

Вперше за 600 років: на Камчатці почалося потужне виверження вулкана, деталіВідео

12:23

Ворог намагається добити міст у Херсоні: РФ атакувала місто з авіації

11:57

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

Реклама
11:57

В одній із країн ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

11:44

ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФФото

11:32

Олександр Свіщов - мріємо про перемогу і сучасний басейн у ЛьвовіВідео актуально

11:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

10:52

У якому віці люди почуваються максимально нещасними: вчені розповіли

10:39

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 серпня (оновлюється)

10:17

У багатьох людей не працює "Дія": у чому проблема та як її вирішити

09:56

Євро покаже характер: українців чекає зміна курсу валют з 4 серпня

09:47

Махінації з дронами: Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти