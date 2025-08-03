В Білорусі з'явилася техніка з загадковими знаками: чи є загроза для України

Військові мали червоні стрічки на рукавах, подібні до тих, що використовують російські окупанти в Україні.

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У Гомелі помітили бронетехніку, схожу на російську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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У Гомелі помітили бронетранспортери з протидронними "мангалами"

Командири БТР мали червоні стрічки, подібні до тих, що використовують росіяни

У ЦПД кажуть, що реальної воєнної загрози з Білорусі немає

У білоруському місті Гомель помітили бронетранспортери, частина яких була обладнана протидронними "мангалами". Водночас на техніці були нанесені невідомі тактичні знаки червоного кольору у вигляді квадратів. Про це повідомив білоруський канал BelVarta.

"БТР із червоними квадратами на міських вулицях! Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. Учора, 2 серпня, прямо на міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За даними джерела, у Гомелі 2 серпня на вулицях з’явилися БТРи з червоними квадратами, які раніше ніде не фіксувалися. Крім того, командири цих бойових машин мали на рукавах червоні стрічки - такі ж використовують підрозділи російських окупантів в Україні.

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", - зазначили у каналі.

Дивіться відео техніки з червоними знаками у Гомелі:

Техніка з невідомими символами у Білорусі / Фото: скріншот

Коментар ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України ставляться до цієї інформації скептично. Керівник Центру Андрій Коваленко заявив, що наразі реальної воєнної загрози з боку Білорусі немає.

"Ворог використовує тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів проти нас. На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз", - наголосив він.

Наступ з Білорусі - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські прикордонники не фіксують скупчення ворожих військ на кордоні з Білоруссю. Напрямок залишається потенційно загрозливим. Загроза зросте у вересні через спільні російсько-білоруські військові навчання.

Також речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що на території Білорусі немає сформованих ударних угруповань, які загрожували б Україні. Проте небезпека провокацій зберігається.

Крім цього, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь наразі не планує кроків проти України, а Лукашенко категорично проти цього.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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