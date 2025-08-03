"Є можливість": як Юрій Нікітін відреагував на заяву дружини про розставання

Це перший коментар продюсера після того, як Ольга Горбачова вирішила винести на публіку їхні сімейні складнощі.

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Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучення - як відреагував продюсер / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin

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Ольга Горбачова та Юрій Нікітін були одружені з 2016 року

Зараз пара перебуває на стадії розриву стосунків

Незабаром після святкування дев'ятої річниці шлюбу українська співачка Ольга Горбачова повідомила про розставання з музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Вона заявила, що, всупереч чудовим стосункам із чоловіком, вона вирішила пожертвувати ними заради власних цілей.

Шанувальники пари були здивовані цим повідомленням. Однак сам Нікітін, схоже, налаштований філософськи і вельми оптимістично. Після публічної заяви дружини він у своєму блозі в Instagram поділився роздумами про нові початки, які дарує людині дивовижне життя.

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"Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", - пише продюсер.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучення - як відреагував продюсер / instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова - історія стосунків

Після оголошення Горбачової про розставання і роздумів Нікітіна про нові початки шанувальники пари зберігають упевненість в тому, що розлучення пари не відбудеться, а навіть якщо це і станеться, то з часом Юрій і Ольга знову будуть разом, адже розставання для них - не вперше.

Подружжя познайомилося 1998 року, одружилося - 2007-го. Перша спроба створити сім'ю була короткою, адже вже за два роки Нікітін і Горбачова розлучилися. Однак довго бути одне без одного вони не змогли - 2011 року Юрій та Ольга знову почали зустрічатися, а 2016-го вдруге пішли під вінець.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова пережили разом два шлюби та розставання / instagram.com/yuriynikitin

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Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.

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