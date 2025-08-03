В одній із країн ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

Українським біженцям, які проживають в Ірландії, уряд країни підготував неприємний сюрприз.

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Ірландія скасує державну підтримку житла для біженців з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У якій країні ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

Що спонукало до ухвалення такого рішення

Уряд Ірландії планує поступово припинити надання безкоштовного житла для українських біженців. Про це повідомив державний міністр з питань міграції Колм Брофі, пише The Times.

Він заявив, що країна вже почала розривати контракти на тимчасове розміщення українців, які тікали від війни. Брофі запевнив, що така тенденція продовжиться впродовж наступних місяців.

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"У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство", — сказав міністр.

Він додав, що Ірландія має діяти, так само як і інші країни Європи, готуючись до завершення дії тимчасового захисту.

Відомо, що на піку гуманітарної підтримки Ірландія надала житло понад 60 000 українцям. Наразі ця цифра скоротилася до приблизно 22 500 осіб.

Загальні витрати на житло для українських біженців з лютого 2022 року склали 3,4 мільярда євро. У 2024 році витрати становили 1,2 мільярда, а у 2025 році — близько 736 мільйонів євро.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, у Польщі поступово будуть припиняти діяльність притулків для біженців з України. Відомо, що вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для усіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Також українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни 1 жовтня поточного року. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше.

Крім цього, як писав Главред, частина українських біженців у Німеччині може залишитися без фінансової допомоги. Мова йде про військовозобов'язаних українських чоловіків, які отримують виплати на суму близько 1,3 млрд євро на рік.

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Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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