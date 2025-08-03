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В Україну повертається сильна спека: де буде найгарячіше

Маріна Фурман
3 серпня 2025, 14:43
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Синоптик розповіла, у яких регіонах завтра розігріє до +34 °C.
В Україну повертається сильна спека: де буде найгарячіше
Прогноз погоди на 4 серпня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою погода буде 4 серпня в Україні
  • У яких регіонах пройдуть дощі

У понеділок, 4 серпня, в Україні відчуватиметься справжнє літо. Проте у деяких регіонах температура повітря прогріється аж до +34 °C, а ще можливі дощі з грозами. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у південній частині України варто очікувати +30...+34 °C. На крайньому заході буде прохолодніше, +20...+25 °C.

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Більшість областей України належатиме сухій повітряній масі.

Дощі з грозами 4 серпня найбільш ймовірні в західних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині.

погода на 4 августа
Погода в Україні на 4 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві на 4 серпня

Киянам та гостям столиці варто очікувати на малохмарну сонячну погоду з температурою повітря до +28 °C.

Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня.

"Нагадую, що залишилося літніх тижнів лише чотири, тому варто присусідитися вихідними ближче до природи, водички та сонечка...", - резюмувала Діденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Україні 3 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті, сході та південному сході варто очікувати грозові дощі.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні наступного тижня буде мінливою. На українців чекають коливання температури та короткочасні дощі.

Нещодавно представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що у перші дні серпня варто чекати нестійкої погоди із короткочасними дощами. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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