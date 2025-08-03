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Індія закуповуватиме нафту у РФ, незважаючи на погрози Трампа - Bloomberg

Віталій Кірсанов
3 серпня 2025, 14:50
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За даними ЗМІ, рішення про припинення імпорту нафти з Росії не ухвалено.
Індія закуповуватиме нафту у РФ, незважаючи на погрози Трампа
Індія закуповуватиме нафту в РФ, незважаючи на погрози Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Рішення про припинення імпорту нафти з РФ не ухвалено
  • Нью-Делі не прагне збільшувати свої витрати на імпорт нафти

Індія не давала вказівок своїм нафтопереробним заводам припинити закупівлю російської нафти, незважаючи на публічні погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, рішення про припинення імпорту нафти з Росії не ухвалено. Вони розповіли, що як державні, так і приватні нафтопереробні заводи мають право купувати нафту з будь-яких джерел, мовляв, підприємства приймають рішення на свій комерційний розсуд.

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Джерела також повідомили, що минулого тижня уряд попросив державні нафтопереробні компанії розробити план, у якому оцінити, з яких альтернативних джерел і в яких обсягах можна було б імпортувати нафту в разі припинення поставок із РФ. Утім, зазначило одне з джерел, це був, скоріше, сценарій на випадок форс-мажору, ніж реальна зміна політики.

Співрозмовник видання пояснив, що скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати цей ресурс із країн Перської затоки, що коштує дорожче, а Нью-Делі не прагне збільшувати свої витрати на імпорт.

Представник міністерства нафти і природного газу Індії не відповів на прохання Bloomberg прокоментувати ситуацію із закупівлею російської нафти.

Мита Трампа проти Індії та реакція Нью-Делі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 30 липня заявив, що Вашингтон з 1 серпня запроваджує торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Причини - високі торговельні бар'єри з боку Індії та її закупівлі російських енергоресурсів, які заважають завершити війну.

Наступного дня журналісти Reuters дізналися, що державні НПЗ Індії вже відмовляються від російської нафти. У Нью-Делі побоюються погрози Трампа ввести мита проти Індії розміром у 100%.

Індія шукає заміну російській нафті ще з середини липня, через побоювання мит від Трампа. Тоді в Нью-Делі заявили, що в разі американських санкцій доведуть імпорт нафти з РФ до мінімальних обсягів.

"Поставки повернуться до того самого рівня, який був до української кризи (російсько-української війни), коли російські поставки до Індії становили менш як 2%", - "запевнив" глава компанії Indian Oil Corp.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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