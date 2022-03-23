У Путіна заперечують ракетні удари по жилах домівках і вбивства мирних жителів України

Дмитро Пєсков / Reuters

Після того як Росія оголосила Україні війну, її війська завдають ракетних ударів і здійснюють авіанальоти на Київ, Харків, Маріуполь та інші міста України. Російські бомби руйнують житлові будинки і вбивають мирних жителів. Однак Москва все заперечує і каже, що військові РФ нібито не запускають ракети по цивільних об'єктах і не стріляють у мирних людей.

Медуза повідомляє, що під час спілкування з журналістами в середу, 23 березня, прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою це нібито не російські військові наносять удари і обстрілюють українців, а так звані "націоналістичні батальйони". Інформацію про зґвалтування жінки в Кремлі назвали, мовляв, "брехнею".

"Російські військові не завдають ударів і не стріляють у цивільних. Російські військові допомагають цивільним. І, на жаль, все більше і більше свідків виходять з міст і кажуть, що їх утримують там як живий щит і що націоналістичні батальйони відкривають вогонь, це масові випадки, по цивільним особам. Інформації про згвалтування жінки не віримо взагалі. Це брехня", - сказав спікер російського президента у відповідь на питання про загибель у Харкові 96-річного Бориса Романченка, який за часів Другої світової війни зумів вижити в таборах нацистів.

Як стверджує Пєсков, про нібито вбивства мирних жителів з боку "націоналістів" говорять якісь "очевидці".

"Вони розповідають, як їх утримують там як живий щит, як відкривають вогонь саме націоналістичні батальйони по тих, хто намагається вийти з міста", - сказав він.

Також він додав, що окупанти РФ нібито не стріляють по цивільних особах допоки, доки вони не беруть в руки зброю.

"Військові не стріляють по цивільних - допоки, доки цивільні не беруть в руки зброю і не ціляться в наших військових", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, до цього Пєсков також казав, що Росія завдає ударів нібито тільки по військових об'єктах. Атаки цивільної інфраструктури він заперечував.