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Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

Марія Николишин
3 серпня 2025, 11:57
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Синоптик поділився прогнозом погоди з 4 по 10 серпня.
Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода
Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода наступного тижня
  • В яких областях можуть пройти грози та град

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою. На українців чекають коливання температури та короткочасні дощі. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у першій половині тижня за рахунок впливу атмосферних фронтів та циклонічної діяльності, на більшій частині території країни пройдуть дощі різної інтенсивності.

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"У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку молодого антициклону. Найбільш висока температура повітря фіксуватиметься у південно-східних регіонах та Криму", - додав він.

Погода в Україні 4 серпня

У понеділок, 4 серпня, у східних та північно-східних областях, вдень також місцями у західних регіонах пройдуть дощі, часом з грозою. На решті території України без істотних опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливі тумани.

Температура повітря в нічний час становитиме +14...+19 °С, вдень +25...+31°С; у південно-східній частині вночі +17…+22 °С, вдень +31…+36 °С.

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода
Погода на 4 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 5 серпня

У вівторок, 5 серпня, в Україні опадів не передбачається, лише у західних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень +25…+30 °С; у південних областях вночі +16...+21 °С, вдень +30...+35 °С.

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода
Погода на 5 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 серпня

У середу, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах під впливом атмосферного фронту, очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вдень можливі грози, шквали та град.

Температура повітря в західних та північних областях вночі становитиме +13…+18 °С, вдень +20…+28 °С; на решті території у нічний час +18…+23 °С, вдень +32…+37 °С.

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода
Погода на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 серпня

У четвер, 7 серпня, вночі у центральних областях, вдень місцями у східних та південних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. На решті території без опадів.

Температура повітря в західних та північних областях вночі знизиться до +8…+15 °С, вдень коливатиметься в межах +22…+27 °С; на решті території у нічний час +17…+22 °С, вдень +27…+32 °С, у Криму та на Донбасі +33…+38 °С.

Погода в Україні 8 серпня

У п'ятницю, 8 серпня, очікується малохмарна та суха погода. Лише вночі у східній частині та Криму можливі короткочасні грозові дощі.

Температура повітря в західних та північних областях вночі коливатиметься в діапазоні +8…+15 °С, вдень +23…+28 °С; на решті території у нічний час +15…+20 °С, вдень +28…+33 °С.

Погода в Україні 9 серпня

У суботу, 9 серпня, по всій Україні переважатиме малохмарна та суха погода, без опадів.

Температура повітря вночі очікується в межах +12...+18 °С, вдень +27...+32 °С, на півдні місцями +33...+36 °С.

Погода в Україні 10 серпня

У неділю, 10 серпня, в усіх регіонах України утримається малохмарна та суха погода.

Температура повітря в нічний час +14…+20 °С, вдень +28…+33 °С, у південних та місцями центральних областях +33…+38 °С.

Коли в Україні закінчаться дощі

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха вже говорила, що у перші дні серпня варто чекати нестійкої погоди із короткочасними дощами. Втім, вже з 7 серпня очікується прояснення та зменшення кількості опадів.

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода
Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 3 серпня буде теплою та майже без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що у Києві в неділю буде сухо сонячно та +26…+28 градусів. Найближчий дощ у Києві передбачається у середу, 6 серпня.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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