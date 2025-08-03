Трамп карає Індію за нафту від Путіна, Нью-Делі в тривозі від нових кроків - FT

В Індії чекають на американську делегацію для продовження перемовин щодо питання мит.

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Індія спробує домовитися зі США, але посилюватиме позицію щодо Вашингтона - ЗМІ / Колаж: Білий дім, ua.depositphotos.com

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Закупівлі нафти з РФ стали для Індії несподіваною проблемою

США зближуються з Пакистаном

В Індії стурбовані сигналами зближення США і Пакистану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не лише впроваджує мио на товари з Індії в розмірі 25%, а й зближується з Пакистаном на тлі закупівель Нью-Делі російської нафти. Аналітики очікують посилення позиції Індії і прагнуть до діалогу з Вашингтоном.

Раптова проблема для Індії

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що закупівлі нафти в Росії раптово стали проблемою для Індії, оскільки інтерес Трампа до перемир'я в Україні посилився.

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"Поки політика Трампа полягала в потуранні Путіну, закупівлі нафти Індією не були проблемою. Тепер вони раптово стали проблемою, тому що інтерес Трампа до перемир'я (між Україною і Росією) посилився", - вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі Ешлі Телліс.

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

США посилюють відносини з Пакистаном

До того ж, як зазначають експерти, Вашингтон показує більшу відкритість до діалогу з Пакистаном. Нью-Делі реагує з тривогою, оскільки Пакистан - головний геополітичний суперник Індії.

В Індії розцінюють такі сигнали Штатів як маніпуляцію і сподіваються, що зі Штатами вдасться домовитися. Але, ймовірно, позиція Нью-Делі буде посилюватися.

"Індія, яка дедалі більше впевнена у своїй зростаючій ролі у світі, відчуває меншу потребу йти на компроміси зі Сполученими Штатами щодо основних політичних питань і намагається впоратися з махінатором у Білому домі", - наголосив представник програми Stimson Center South Asia Крістофер Кларі.

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Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше оголосив про мита з 1 серпня проти Індії в розмірі 25%. Причинами він назвав високі торговельні бар'єри з боку Нью-Делі і закупівлі російських енергоресурсів, які заважають завершенню війни проти України.

Наступного дня в Reuters написали, що державні НПЗ Індії почали відмовлятися від нафти з Росії. Причина - погрози Трампа митами у 100%.

Утім, як стверджують у Bloomberg, в Індії не давали вказівки своїм державним НПЗ припинити нафту з Росії. Конкретного рішення з боку Нью-Делі поки що немає.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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