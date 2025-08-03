Путін заговорив про "Орєшнік": експерт розкрив, кому насправді адресований меседж

Експерт пояснює, чому заяви Кремля про суперзброю є блефом і спробою виправдати поразки на фронті.

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Росія залякує не лише Україну, а й США, змушуючи американських політиків активізувати підтримку Києва / Defense Express, сайт Кремля

Коротко:

Трамп заявив про переміщення підводних човнів ближче до РФ

Росія знову лякає світ ядерною зброєю через Медведєва

Ветеран Гетьман назвав заяви Кремля блефом на 99%

Погрози з боку Росії, зокрема щодо можливого застосування ядерної зброї, викликають занепокоєння не лише в Європі, а й у США. На думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, саме це змушує Дональда Трампа змінювати риторику й активно реагувати.

"У всіх розмовах росіян блефу на 99%, але вони починають лякати й громадян США, демонструючи, що вони не "в доміку", тому Трампу доводиться зараз займати позицію, що більше треба допомагати Україні, щоб знекровити Росію та посилити власну безпеку", — зазначив Гетьман в ефірі "Радіо NV". відео дня

Відповідь Трампа на заяви Медведєва

Гетьман прокоментував реакцію Трампа на чергові погрози з боку Дмитра Медведєва щодо можливого застосування ядерної зброї. У відповідь Трамп заявив про переміщення двох підводних човнів США ближче до російських кордонів.

Однак експерт ставиться до цього скептично:

"Переміщення двох підводних човнів ближче до Росії? Може до Камчатки? Це вершина піраміди США, бо на Трампа дуже впливають сенатори, конгресмени, громадяни США. Він не може робити все, що йому заманеться", — сказав Гетьман.

Кремль блефує і перебільшує свої військові можливості

Ветеран наголосив, що заяви Росії про новітнє озброєння не варто сприймати серйозно. За його словами, Кремль продовжує поширювати блеф, щоб тиснути на світову спільноту.

"Якби не допомога Китаю, то Росія б давно накрилася й всі їх можливості на лінії фронту. Росіяни на сьогодні дуже залежні від Північної Кореї, від Китаю. Розмови про те, що в них є суперзброя — це продовження тиску. Хоча на нас тиснути — це смішно", — наголосив Гетьман.

Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

"Орєшнік" — фейк для залякування, а не реальна зброя

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву Путіна про нібито запуск серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

"Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів", — заявив Коваленко.

За його словами, жодних доказів успішного застосування комплексу або його бойової ефективності наразі не існує. Заяви Кремля, на думку експерта, — це інформаційна зброя для залякування світової спільноти.

Можливість нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW попереджали, що РФ може напасти на одну з країн-членів НАТО. До такого висновку вони дійшли після аналізу оцінки президента США Дональда Трампа амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

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Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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