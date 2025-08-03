Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін заговорив про "Орєшнік": експерт розкрив, кому насправді адресований меседж

Руслан Іваненко
3 серпня 2025, 18:59
57
Експерт пояснює, чому заяви Кремля про суперзброю є блефом і спробою виправдати поразки на фронті.
Межконтинентальная баллистическая ракета, Владимир Путин
Росія залякує не лише Україну, а й США, змушуючи американських політиків активізувати підтримку Києва / Defense Express, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп заявив про переміщення підводних човнів ближче до РФ
  • Росія знову лякає світ ядерною зброєю через Медведєва
  • Ветеран Гетьман назвав заяви Кремля блефом на 99%

Погрози з боку Росії, зокрема щодо можливого застосування ядерної зброї, викликають занепокоєння не лише в Європі, а й у США. На думку ветерана російсько-української війни, майора запасу Нацгвардії Олексія Гетьмана, саме це змушує Дональда Трампа змінювати риторику й активно реагувати.

"У всіх розмовах росіян блефу на 99%, але вони починають лякати й громадян США, демонструючи, що вони не "в доміку", тому Трампу доводиться зараз займати позицію, що більше треба допомагати Україні, щоб знекровити Росію та посилити власну безпеку", — зазначив Гетьман в ефірі "Радіо NV".

відео дня

Відповідь Трампа на заяви Медведєва

Гетьман прокоментував реакцію Трампа на чергові погрози з боку Дмитра Медведєва щодо можливого застосування ядерної зброї. У відповідь Трамп заявив про переміщення двох підводних човнів США ближче до російських кордонів.

Однак експерт ставиться до цього скептично:

"Переміщення двох підводних човнів ближче до Росії? Може до Камчатки? Це вершина піраміди США, бо на Трампа дуже впливають сенатори, конгресмени, громадяни США. Він не може робити все, що йому заманеться", — сказав Гетьман.

Кремль блефує і перебільшує свої військові можливості

Ветеран наголосив, що заяви Росії про новітнє озброєння не варто сприймати серйозно. За його словами, Кремль продовжує поширювати блеф, щоб тиснути на світову спільноту.

"Якби не допомога Китаю, то Росія б давно накрилася й всі їх можливості на лінії фронту. Росіяни на сьогодні дуже залежні від Північної Кореї, від Китаю. Розмови про те, що в них є суперзброя — це продовження тиску. Хоча на нас тиснути — це смішно", — наголосив Гетьман.

Путін заговорив про
Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

"Орєшнік" — фейк для залякування, а не реальна зброя

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву Путіна про нібито запуск серійного виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

"Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "Орєшнік" не полетів", — заявив Коваленко.

За його словами, жодних доказів успішного застосування комплексу або його бойової ефективності наразі не існує. Заяви Кремля, на думку експерта, — це інформаційна зброя для залякування світової спільноти.

Можливість нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, аналітики ISW попереджали, що РФ може напасти на одну з країн-членів НАТО. До такого висновку вони дійшли після аналізу оцінки президента США Дональда Трампа амбіції кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

Читайте також:

Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін ядерна ракета Ракета Орешник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

19:15Синоптик
Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

19:10Світ
Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

18:40Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

"Болі страшні": російському співаку Юрію Антонову стало гірше в РФ

Не може ходити без допомоги: лікар розповів про стан немічного Кіркорова

Не може ходити без допомоги: лікар розповів про стан немічного Кіркорова

Останні новини

19:15

Влупить +9 та литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду

19:10

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

18:59

Путін заговорив про "Орєшнік": експерт розкрив, кому насправді адресований меседж

18:44

Врожай картоплі впав на 25-30%: аграрій розповів, чи злетять до небес ціни восени

18:40

Росія готує новий наступ найближчим часом: які регіони України під загрозою

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - ОгризкоПродовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко
17:36

Життя трьох знаків зодіаку налагодиться найближчим часом: хто вони

17:27

Ера "пікселя" закінчується: ЗСУ отримають форму нового зразка

17:12

Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії: Зеленський зробив заяву

16:46

Дмитро Кулеба показав своє усміхнене щастя з коханою

Реклама
16:32

Візит Віткоффа до Москви: у США розкрили плани Трампа на перемовини

16:24

"Вони плюють на мене": Іво Бобул розкритикував роботу Пивоварова і Тополі

16:06

Після ударів по мосту у Херсоні: чи наважаться росіяни штурмувати місто

15:43

Що в жодному разі не можна дарувати 4 серпня: прикмети, які вбережуть від втрати щастя

15:36

Зеленський призначив нового командувача Повітряних сил ЗСУ - що про нього відомо

15:32

У Третій штурмовій назвали головну умову для перемоги України у війні

15:31

Леся Нікітюк показала сина - як зіркова матуся називає первістка

15:10

Почервоніють за лічені дні: безкоштовний розчин допоможе зібрати стиглі томати

14:50

Індія закуповуватиме нафту у РФ, незважаючи на погрози Трампа - Bloomberg

14:43

В Україну повертається сильна спека: де буде найгарячіше

14:32

"Є можливість": як Юрій Нікітін відреагував на заяву дружини про розставання

Реклама
14:23

"ЗСУ довелось відійти": чи захопили росіяни місто, яке за 27 км від Запоріжжя

13:58

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Козлам - перешкоди, Собакам - драма

13:45

Навіщо Трамп вступив у "ядерну" суперечку з Медведєвим: CNN назвало дві версії

13:42

Настя Каменських розкрила правду про шлюб із Потапом: "Нікуди і ніколи"Відео

13:30

Зеленський анонсував обмін полоненими: скільки українців можуть повернутися додому

12:58

Любовний гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Овнам - потрясіння, Тельцям - розбрат

12:50

Чому 4 серпня забороняється довго спати: яке церковне свято

12:45

Вперше за 600 років: на Камчатці почалося потужне виверження вулкана, деталіВідео

12:23

Ворог намагається добити міст у Херсоні: РФ атакувала місто з авіації

11:57

Температура впаде до +8: коли в Україні несподівано зміниться погода

11:57

В одній із країн ЄС українським біженцям не надаватимуть безкоштовне житло

11:44

ГУР отримало секретні дані про новий атомний підводний крейсер РФФото

11:32

Олександр Свіщов - мріємо про перемогу і сучасний басейн у ЛьвовіВідео актуально

11:30

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня

10:52

У якому віці люди почуваються максимально нещасними: вчені розповіли

10:39

Гороскоп Таро на тиждень із 4 до 10 серпня: Ракам - ризик, Тельцям випробують терпіння

10:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 серпня (оновлюється)

10:17

У багатьох людей не працює "Дія": у чому проблема та як її вирішити

09:56

Євро покаже характер: українців чекає зміна курсу валют з 4 серпня

09:47

Махінації з дронами: Зеленський звільнив Гайдая та Юрченка

Реклама
09:26

Гороскоп на завтра 4 серпня: Дівам - прибуток, Стрільцям - особливе знайомство

09:17

Щодо ролі нікчеми в історії або Як Дімон Медведєв розізлив ТрампаПогляд

09:05

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Козерогам - крок уперед, Дівам - сумніви

08:52

Ефектна диверсія в Запорізькій області: партизани затримали постачання РФВідео

08:49

Кремль не зацікавлений у компромісі без капітуляції України - ISW

08:45

Карта Deep State онлайн за 3 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗВідео

06:53

Треба Трампу підкинути ідею!Погляд

06:25

У серпні буде багато небезпечних днів: коли Україна буде під атакою жорстких бур

05:25

Чому неправильно казати "спецпосол" про ікру: вчителька здивувала відповіддюВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти