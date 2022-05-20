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У Мережу потрапили дані окупантів, які скоювали військові злочини в Бучі, Гостомелі, Ірпені

20 травня 2022, 10:05

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада ЗС РФ у березні перебувала під Києвом та, імовірно, має безпосереднє відношення до військових злочинів.

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Оприлюднено дані російських розвідників, які скоювали злочини в Україні / Фото informnapalm.org

Фахівці, які працюють з технологією OSINT, зібрали дані розвідників 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, яка здійснювала військові злочини в Україні. В цілому, представлена інформація про 70 окупантів-розвідників, які перебували на Київщині. Зокрема, в Бучі, Гостомелі та Ірпені.

Розслідування провів засновник міжнародної спільноти InformNapalm, волонтер і OSINT-експерт з Сакартвело (Грузія) Іраклій Комахідзе.

Відправною точкою розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам співробітниками силових структур України для вивчення і проведення дорозвідки.

В середині квітня вони отримали понад 13 Гб фото і відео, скопійованих зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові в Бучі в кінці березня. Цей смартфон належав контрактнику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї ОМБр (в/ч 51460, селище Князе-Волконське, Хабаровський край) 35-ї армії Східного військового округу ЗС РФ сержанту Петру Захарову.

"Саме ці фотографії допомогли нам ідентифікувати його колег, які в березні 2022-го також перебували в Київській області й мають безпосереднє відношення до військових злочинів, скоєних в Бучі, Гостомелі та Ірпені", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що можливо не всі російські військові, які потрапили в списки, були учасником злочинів - це повинна встановлювати прокуратура щодо кожного окремого персонажа.

Сергій дьоготь і Дмитрі дьоготь
Сергій Дьоготь і Дмитрі Дьоготь / Фото informnapalm.org

Капітан Дмитро Дьоготь - начальник розвідки бригади. Про нього відомо мало, але його батько Сергій Дьоготь – офіцер у відставці в званні підполковника, уродженець Маріуполя.

Жив у Запоріжжі, де і зараз живуть його родичі. Нині офіцер проживає в місті Хабаровськ, РФ. Служив у відділенні авіаційної медицини в/ч 10253 1987-2014 рр.

У соцмережах https://vk.com/id71656457, https://ok.ru/profile/335550432851.

Денис Щетинін
Денис Щетинін / Фото informnapalm.org

Щетинін Денис Михайлович - капітан, офіцер 212-го окружного навчального центру, відповідальний за спеціальну та бойову підготовку розвідників 64-ї ОМСБр. Дата народження - 6 травня 1991, Благовєщенськ.

У соцмережах під псевдонімом Артур Бойко https://vk.com/id351297951.

Олександр Ватлін
Олександр Ватлін / Фото informnapalm.org

Ватлін Олександр Сергійович – 64-я ОМСБр.

Дата народження 23 жовтня 1988 р., місто Облучье Єврейської автономної області.

У соцмережах https://vk.com/id226450055, https://ok.ru/aleksandr.vatlin2.

Олексій Смирнов
Олексій Смирнов / Фото informnapalm.org

Смирнов Олексій Євгенович - капітан, старший офіцер. Дата народження - 17 липня 1987 р. Місто Усурійськ.

У соцмережах https://vk.com/id18393829, https://ok.ru/profile/248619302133.

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Ілля Ковальчук / Фото informnapalm.org

Ковальчук Ілля Вікторович - 64-та ОМСБр.

Дата народження - 16 липня 1989 р., селище Ельбан Амурського району Хабаровського краю.

У соцмережах https://vk.com/kovalchuk.iliua, https://ok.ru/kovalchuk.iliya.

Олексій Герасимчук
Олексій Герасимчук / Фото informnapalm.org

Герасимчук Олексій Геннадійович - офіцер, 38-ма ОМСБр.

Дата народження - 11 серпня 1989 р., селище Ваніно Ванінського р-ну Хабаровського краю.

У соцмережах https://vk.com/id260667092.

Зі списком інших окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Главред, військовослужбовці Збройних сил України взяли в полон солдата російських окупаційних військ, дружина якого в телефонній розмові закликала його ґвалтувати жінок в Україні. Окупант потрапив у полон в районі Ізюма Харківської області.

Інші новини:

війна в Україні новини України військові злочини Росії
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