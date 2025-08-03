Накинулися з битами і трубами на військових ТЦК - деталі нападу на Миколаївщині

Конфлікт почався після перевірки документів у місцевого жителя.

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На Миколаївщині напали на представників ТЦК / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

На Миколаївщині цивільні напали на військових ТЦК

Нападники пошкодили авто та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцю

Один із військових для самозахисту застосував травматичний пістолет

У неділю, 3 серпня, в селищі Бузьке на Миколаївщині стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК та СП. Для самозахисту один із військових змушений був застосувати зброю. Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК, близько 14:00 група місцевих жителів, озброєних битами та металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував військових.

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У поліції Миколаївської області зазначили, що інцидент почався на одній із вулиць селища, коли військові підійшли до місцевого жителя, щоб перевірити його документи. Чоловік спочатку почав тікати, забіг до крамниці, а згодом вийшов і розпочав конфлікт із військовими. До нього приєдналися ще двоє місцевих жителів.

Під час сутички нападники застосували палиці, завдавши тілесних ушкоджень одному з військовослужбовців ТЦК, а також пошкодили службове авто. Для самозахисту один із військових здійснив постріл із травматичного пістолета, поранивши одного з нападників у ногу.

"З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства. За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних", - розповіли у ТЦК.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Що загрожує нападникам

У ТЦК наголосили, що погроза або напад на військовослужбовця, який виконує завдання із забезпечення національної безпеки, карається законом - до 12 років позбавлення волі. Крім того, такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 ККУ "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".

За фактом інциденту відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження" та ч. 2 ст. 350 ККУ "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. Слідство триває.

Робота ТЦК в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні запрацювала автоматична система військового обліку для чоловіків віком 17–25 років. Вона використовує дані з державних реєстрів і не потребує особистої присутності чи довідок.

Також в Україні вже діє "мобільний" формат роботи ТЦК, але не в сенсі пересування "на колесах". Як пояснив нардеп Олександр Федієнко, керівники самі визначають, де розміщувати підрозділи, особливо ті, що взаємодіють з військовозобов’язаними.

Крім цього, у Миколаєві 30 липня загинув чоловік, який тікав від спільного наряду поліції та ТЦК. Під час втечі він стрибнув із мосту та розбився.

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Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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