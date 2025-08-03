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Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters

Андрій Ганчук
3 серпня 2025, 19:10
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Країни ОПЕК+ збільшать видобуток нафти.
Трамп, нефть
В ОПЕК+ на тлі тиску Трампа на Індію збираються збільшити видобуток нафти - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Білий дім, ua.depositphotos.com

Головне:

  • ОПЕК+ видобуватиме більше нафти вже з вересня
  • В ОПЕК+ хочуть збільшити видобуток нафти на тлі тиску Трампа на Індію

Організація країн - експортерів нафти ОПЕК+ досягла попередньої домовленості щодо збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день уже з вересня. Таке попереднє рішення було ухвалено на тлі тиску президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Індію через її закупівлі російської нафти.

Скасування тривалого обмеження на видобуток нафти

Як повідомляє Reuters, про збільшення видобутку нафти журналістам повідомили три джерела. Країни побоюються можливих перебоїв у постачаннях, пов'язаних із можливими проблемами Росії.

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Якщо рішення все ж буде ухвалено, ОПЕК+ скасує свій найтриваліший період скорочення видобутку нафти. Країни ОПЕК+ видобувають близько половини світової нафти, ці декілька років організація скорочувала видобуток з метою підтримки ціни на нафту.

Чому ОПЕК+ змінила свій курс

Зміна курсу пов'язана з прагненням відновити частку ринку і частково з впливом закликів Трампа до організації щодо збільшення видобутку.

Ультиматум Росії від Трампа: в ОПЕК+ погодили рішення щодо нафти - Reuters
Коротко про організацію ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

Як уже збільшується видобуток нафти

Зокрема, 8 учасників ОПЕК+ почали збільшувати видобуток ще у квітні, коли трохи підвищили його до рівня 138 000 барелів на добу.

Пізніше видобуток збільшився пізніше, ніж планувалося раніше - на 411 000 барелів на добу в травні, червні та липні, а також на 548 000 барелів на добу в серпні.

Якщо ОПЕК+ погодиться збільшити видобуток на 548 000 барелів на добу у вересні, буде повністю скасовано попереднє скорочення видобутку на рівні 2,2 млн барелів на добу. Об'єднані Арабські Емірати в такому разі збільшать видобуток на 300 000 барелів на добу.

За даними журналістів, група поки що не планує обговорювати інші транші скорочень у неділю.

Трамп закликає Індію відмовитися від російської нафти - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 30 липня заявив, що США з 1 серпня запроваджують торговельні мита проти Індії в розмірі 25%. Рішення ухвалено через високі торговельні бар'єри з боку Нью-Делі, а також закупівлі російських енергоресурсів, які заважають завершити російсько-українську війну.

Уже наступного дня журналісти Reuters написали, що державні нафтопереробні заводи Індії відмовляються від закупівель нафти з Росії. У Нью-Делі побоюються погроз Трампа впровадити мита проти Індії в розмірі 100%.

Втім, за інформацією Bloomberg, в Індії не давали вказівок державним НПЗ не купувати нафту з Росії. Незважаючи на заклики Трампа, конкретного рішення в Нью-Делі поки що немає.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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